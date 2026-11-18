"В школе такого не рассказывали". Популярный учитель поразил сеть объяснением, что такое високосный год

Почему раз в четыре года в календаре появляется дополнительный день и откуда взялась традиция считать время именно так? Ответ на этот вопрос дал учитель информатики и физики из Киева Руслан Цыганков.

Видео, в котором он рассказывает эту тему ученикам, педагог опубликовал в своем аккаунте в TikTok. А пользователи в комментариях признались, что впервые услышали такое объяснение, хотя давно окончили школу.

Цыганков рассказал, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 365 дней, 5 часов и 48 минут. Однако в обычном календарном году учитывают только 365 дней. Из-за этого каждый год остается почти шесть часов, которые постепенно накапливаются.

Как объяснил учитель, если бы эту разницу не компенсировали, календарь все больше расходился бы с природными сезонами.

"Если бы так продолжалось десятилетиями, столетиями, то мы бы праздновали Новый год в июне", – сказал Цыганков. Именно поэтому, по его словам, и ввели високосный год: раз в четыре года в календарь добавляют еще одни сутки – 29 февраля. Так компенсируют часы, накопившиеся за предыдущие четыре года.

Взрослые комментаторы удивил... Источник: Скриншот Развернуть

Исторически високосный год появился еще в календаре Юлия Цезаря. В 45 году до нашей эры начал действовать юлианский календарь, реформу которого провели по совету астронома Сосигена Александрийского. Именно тогда ввели правило добавлять один день каждые четыре года. Позже календарь уточнили: в 1582 году папа Григорий XIII ввел григорианскую реформу, которая помогла исправить накопившуюся погрешность.

Один из комментаторов дополн... Источник: Скриншот Развернуть

В то же время учитель не стал подробно объяснять, что происходит с остатком минут, которых за четыре года не хватает до полных суток. Это уточнили уже сами пользователи в комментариях. Один из них обратил внимание, что в григорианском календаре действуют дополнительные правила: годы, которые делятся на 100, обычно не являются високосными. Исключение – те, что делятся на 400. Именно поэтому в 1900 году было 365 дней, а в 2000-м – 366.

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