В Украине проверят всех восьмиклассников: что исследует международный тест ICILS

Украинские восьмиклассники в 2027–2028 годах впервые примут участие в международном исследовании компьютерной и информационной грамотности ICILS (International Computer and Information Literacy Study). Это позволит оценить, насколько хорошо ученики умеют работать с цифровыми технологиями, искать и анализировать информацию, создавать цифровой контент и применять вычислительное мышление. Результаты помогут сравнить украинское образование с системами других стран и определить направления совершенствования реформы Новой украинской школы.

Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Сравнительное исследование проводит Международная ассоциация IEA каждые пять лет. Помимо непосредственной оценки компетенций учеников, ICILS предусматривает сбор широкого спектра контекстных данных о домашней и школьной среде, в частности об условиях доступа к цифровым технологиям, особенностях их использования в обучении и других факторах, связанных с развитием цифровых компетенций.

Участие Украины предусмотрено в рамках цикла ICILS 2028, который охватывает 2025–2030 годы.

2027 год – проведение пилотного этапа исследования

2028 год – проведение основного исследования

2029–2030 годы – анализ результатов, подготовка и публикация отчетов о результатах исследования

МОН подчеркивает, что для Украины участие в исследовании станет важным шагом к внедрению системной оценки цифровых компетенций учеников на основе международно признанной методологии.

"Результаты ICILS позволят не только определить уровень сформированности этих компетенций, но и проанализировать факторы, связанные с учебными достижениями, а также сформировать доказательную основу для разработки, мониторинга и оценки государственной политики в сфере общего среднего образования и цифровой трансформации образования", – говорится в сообщении МОН.

Восьмиклассники в 2027–2028... Источник: osvitanova.com.ua Развернуть

Участие в ICILS–2028 важно и для внедрения реформы НУШ, ведь участниками исследования станут восьмиклассники, которые учатся по новому Государственному стандарту базового среднего образования. Ожидается, что благодаря исследованию Украина впервые получит международно сопоставимые данные об уровне цифровых компетенций учеников, которые учатся по стандартам НУШ, и о факторах, связанных с их развитием.

"Эти данные помогут принимать обоснованные решения относительно учебных программ, профессионального развития учителей и цифровой среды школ и совершенствовать внедрение реформы", – отмечает МОН.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, будут ли дети лучше учиться в школе, если их наказывают за ошибки.