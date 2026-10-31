Учительница назвала три украинских произведения, которые "опередили мировую классику": среди них – "Девушка с медвежонком"

Украинская литература значительно интереснее и прогрессивнее, чем о ней рассказывают в школе. Доказать это решила учительница словесности Ярослава Кривенко.

В своем TikTok она опубликовала ролик, в котором рассказала о трех произведениях украинских авторов, опередивших мировую классику. А также объяснила, каким всемирно известным романам и пьесам они предшествовали.

"Девушка с медвежонком" Виктора Домонтовича

Этот роман был написан в 1928 году – почти на 30 лет раньше "Лолиты" Владимира Набокова. "Домонтович создал очень нетипичную для своего времени героиню Зину – интеллектуальную, провокационную, сексуально раскрепощенную девушку, которая плевала на стереотипы задолго до того, как это стало мировым мейнстримом", – объяснила Кривенко.

"За пределами боли" Осипа Турянского

Эта повесть описывает феномен "потерянного поколения", а Первую мировую войну представляет как сплошной психологический ужас. Писатель Осип Турянский создал ее, находясь в австрийском плену в 1916 году. "За пределами боли" впервые была опубликована в 1921 году, тогда как бестселлер Ремарка "На Западном фронте без перемен" появился лишь в 1929 году. "Турянский написал свое произведение на 13 лет раньше и уже тогда показал войну не как героический сюжет, а как психологическую катастрофу человека", – сказала преподавательница.

Пьесы Леся Курбаса и Николая Кулиша

Два деятеля Расстрелянного возрождения в тандеме создавали пьесы, в которых главный герой сходит с ума из-за несоответствия своих идеалов и жестокой реальности. "Сама форма, гротеск и абсурдность происходящего на сцене стали началом европейского

"Читайте украинскую классику, она намного интереснее, чем вам рассказывали в школе", – подвела итог своему разбору она.

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