Учительница не разрешила 14-летней ученице пойти в туалет, потому что не поверила, что у нее менструация: чем закончился конфликт

В США 14-летняя школьница оказалась под угрозой дисциплинарного наказания после того, как учительница отказалась отпустить ее в туалет во время менструации. О скандальном случае рассказала мать девочки.

Женщина подробно пересказала всю историю в посте на платформе Reddit. По словам матери, ее дочь-девятиклассница хорошо учится, всегда соблюдает правила и "имеет большие мечты". Однако ей чуть не испортила репутацию чрезмерно строгая учительница.

Конфликт произошел утром на второй день менструации, когда выделения обычно особенно обильные и требуют более тщательного контроля. "Она сказала учительнице, что у нее менструация и ей срочно нужно в туалет. Учительница ответила "нет". Она продолжила объяснять, что прямо сейчас у нее протекает тампон и она не хочет запачкать свои светло-серые брюки до конца школьного дня. Учительница снова ответила "нет"", – описала ситуацию автор поста.

Далее школьница, по словам ее матери, запаниковала и все же отлучилась в туалет самовольно, впрочем уложившись в разрешенные школой 5 минут. Когда девочка вернулась, учительница вызвала ее в коридор, заявила, что "не верит ей", а также пообещала оформить дисциплинарное взыскание, которое обычно налагают за использование искусственного интеллекта или злоупотребление телефоном. Кроме того, учительница потребовала электронное письмо, в котором мать школьницы подтвердила бы факт менструации, что особо возмутило женщину.

Не желая действовать необдуманно, мать позвонила заместителю директора школы. Та выслушала историю и встала на сторону семьи. А также пообещала, что учительница понесет наказание за чрезмерную строгость. Впоследствии стало известно, что ей вынесли выговор.

В конце концов девочка и учительница обсудили неприятную ситуацию и извинились друг перед другом. "Как мама девочки, я старалась научить своих детей не извиняться, когда они не сделали ничего плохого. Но она очень милый ребенок и чувствовала себя виноватой за то, что поступила, как ей казалось, неуважительно", – написала авторница Reddit.

Учительница объяснила, что поступила так строго из-за того, что в последнее время некоторые школьники стали злоупотреблять правом выходить в туалет посреди урока. Но пообещала пересмотреть свою политику и больше не препятствовать "в экстренных ситуациях".

"Мне бы хотелось более счастливого финала в этой истории после всего этого стресса, но я рада, что моя дочь по-прежнему чувствует себя комфортно в школе", – завершила свой пост мама девочки. На данный момент она считает конфликт исчерпанным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно действовать украинским родителям, если их ребенка буллит учитель.