Учительница украинского языка объяснила, как "хакнуть" Радиодиктант 2026: что стоит знать о стиле Артура Дроня

Перед Радиодиктантом национального единства 2026 года стоит повторить правила употребления тире и двоеточия в бессоюзных предложениях, оформления прямой речи и написания имен собственных. На это советует обратить внимание учительница украинской и зарубежной литературы, финалистка Global Teacher Prize Ukraine 2026 Виктория Концева.

Своими советами и анализом стиля автора текста этого года Артура Дроня педагог поделилась в материале портала "Освіторія". Она призналась, что и сама планирует писать диктант вместе со своими учениками.

Стиль Артура Дроня

По мнению Виктории Концевой, тексты Дроня отличаются честностью, лаконичностью и разговорным стилем, создающим ощущение близкой беседы с читателем. Автор часто опирается на собственный опыт и пишет в манере размышлений, поэтому диктант этого года также может иметь рефлексивный характер и необычное синтаксическое строение.

Одна из узнаваемых черт стиля Дроня – парцелляция, то есть намеренное разделение одного по смыслу предложения на несколько коротких, интонационно самостоятельных частей. Например: "Именно это я знаю. Видел и чувствовал".

Во время диктанта важно не воспринимать такие фрагменты как части одного длинного предложения и не пропустить точки, отмечает Концевая. Также в текстах Дроня встречаются риторические вопросы – их оформляют как обычные вопросительные предложения, ставя знак вопроса в конце каждого.

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Что повторить перед Радиодиктантом

Тире и двоеточие в бессоюзных сложных предложениях

Тире ставят, в частности, когда части предложения противопоставляются, сравниваются, когда первая часть указывает на время или условие, а вторая передает следствие или вывод. Например: "Вот вырастешь – поймешь".

Двоеточие нужно, если вторая часть объясняет или дополняет смысл первой либо называет причину. Часто между частями можно мысленно вставить слова "а именно", "что" или "потому что". Например: "Я понял одно: спешить некуда".

Знаки препинания в сложных предложениях

Концева советует обратить внимание на синтаксис сложных предложений и тренироваться слышать интонацию: она помогает различать запятую, тире и двоеточие. В то же время окончательный выбор знака зависит от строения и смысла предложения.

Прямую речь и диалоги

Прямую речь можно оформлять в кавычках вместе со словами автора или в виде диалога, когда каждую реплику записывают с новой строки и начинают с тире. Если прямая речь стоит перед словами автора, после нее ставят запятую и тире, а слова автора начинают со строчной буквы: "Зайчик, у тебя синдром главного героя", – смеялась она.

Если слова автора стоят перед прямой речью, после них ставят двоеточие. Важно также помнить, что точка в прямой речи обычно стоит после закрывающих кавычек, а вопросительный и восклицательный знаки – перед ними.

Вводные слова

В прозе Дроня встречаются, в частности, слова "например", "к счастью", "к сожалению", "может быть". Такие вставные слова выделяют запятыми.

Имена собственные и заимствованная лексика.

Готовясь к нынешнему Радиодиктанту, стоит вспомнить правила написания географических названий, имен и других имен собственных, а также иноязычных и разговорных слов. В текстах Дроня могут встречаться необычные словоформы и ироничная передача иноязычных, в первую очередь русских, слов украинскими буквами – "рускі", "родітєлі", "Кіріл", "Сєрґєй Єсєнін".

Названия соцсетей.

Если название употребляется без родового слова, его пишут украинскими буквами, со строчной буквы и без кавычек: "написала у фейсбуці", "знашла відео на ютубі". Если есть родовое слово, название пишут с заглавной буквы в кавычках: "у мережі "Фейсбук"", "на платформі "Ютуб"".

Написание числительных

Учительница также советует повторить правила написания числительных, в частности слова "пів". По новому правописанию, в значении половины и перед существительным в родительном падеже единственного числа его пишут раздельно – "пів яблука".

Как сообщал OBOZ.UA Радиодиктант национального единства украинцы будут писать 27 октября. В этот день отмечается День украинской письменности и языка. Начало диктанта в 11:00. Чтецами в этом году стали волонтер и популяризатор чтения Даша Астафьева и учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков