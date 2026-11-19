"Весь мир удивляется, как мы вообще учимся": министр образования объяснил, почему не нужно оценивать знания школьников по результатам НМТ

Уровень знаний украинских учеников не нужно оценивать, ориентируясь на баллы, набранные на Национальном мультипредметном тесте (НМТ). Это лишь инструмент, призванный проверить способность ребенка продолжать обучение в высшем учебном заведении.

Об этом заявил министр образования и науки Андрей Бутенко. В интервью "Суспільному" он обратил внимание на трудности, с которыми ежедневно сталкиваются и школьники, и учителя.

"В более ужасных условиях, чем украинские дети, сейчас не учится никто. В более ужасных условиях, чем украинские учителя, тоже никто не работает. Весь мир удивляется, как мы вообще учимся", – сказал глава МОН.

Уровень знаний отражает международное исследование качества образования PISA, а не украинский НМТ

Бутенко отметил, что не стал бы связывать качество знаний с результатами Национального мультипредметного теста.

"Этот тест – конкретный инструмент, где каждый вопрос рассчитан на определение определенных способностей ребенка к получению знаний, логическому мышлению и продолжению обучения в высшем учебном заведении. Уровень знаний лучше измеряет общемировой показатель – PISA. Это международное исследование качества образования, которое демонстрирует уровень знаний 15-летних детей во всем мире одновременно", – пояснил министр.

Последние показатели свидетельствуют о глобальном падении уровня знаний (больше всего – в чтении).

Бутенко рассказал, что осенью 2026 года был на мероприятии PISA, когда ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) представила результаты каждой страны.

"Еще не открыв показатели Украины, руководство Организации экономического сотрудничества и развития благодарило украинских учителей. Это было невероятно. Ведь в информационном поле было много сообщений о том, что у нас упали показатели PISA за предыдущие пять лет. Конечно, они упали, учитывая все эти условия, которые я назвал. Но если вы посмотрите на графики изменения знаний по всему миру – и, в частности, в нашей части планеты, – то мы упали на такое же количество пунктов, что и другие страны. Но война только у нас. Только наши дети учатся в бомбоубежищах и получают знания после бессонных ночей, без света и под психологическим давлением", – подчеркнул чиновник.

"И учителя так же. Они ведь тоже, проводя урок, переживают: а мой ребенок добежал до бомбоубежища? А муж сегодня не поленился спуститься в укрытие или он сидит на 19-м этаже на Оболони? А есть ли сейчас дома вода и отопление? Ведь все это влияет на нас. Но падение одинаковое", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA, если у поступающих в 2027 году будет две попытки сдать НМТ, то они не смогут выбрать лучший вариант. Балл за первое тестирование аннулируют, а засчитают результаты второго участия в экзамене – даже если они будут хуже. Кроме того, такая возможность повлияет и на продолжительность вступительной кампании и образовательного процесса.