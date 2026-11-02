Ответ неочевиден: хитрая головоломка со спичками

Головоломки со спичками остаются популярными уже много десятилетий. И это неудивительно: обычные деревянные палочки открывают немало возможностей для создания разнообразных задач на смекалку. Особый вид таких головоломок – математические уравнения, в которых нужно исправить ошибку, переместив всего одну или несколько спичек. Смотрите изображение ниже.

На этот раз OBOZ.UA предлагает проверить свою смекалку на уравнении, записанном римскими цифрами: VI – III = II. Если заменить их привычными арабскими числами, получим 6 – 3 = 2. Очевидно, что такое равенство неверно. Ваша задача – передвинуть всего одну спичку, чтобы сделать его математически правильным.

Исправьте это уравнение, пер... Источник: scientificamerican.com Развернуть

Для решения придется выйти за рамки привычного мышления и рассмотреть разные варианты. Не сосредотачивайтесь исключительно на цифрах: знаки математических действий тоже можно менять. Правильная комбинация может оказаться совсем не там, где вы искали ее сначала.

Если пока не удается найти ответ, воспользуйтесь подсказкой: попробуйте представить, как с помощью одной спички можно изменить математический знак. Не спешите подглядывать в готовое решение – дайте себе еще немного времени на размышления.

А вот и правильный ответ. Чтобы исправить уравнение, нужно превратить знак минус в знак деления, расположив спичку под углом. В результате получим VI / III = II, то есть 6 : 2 = 3. А это уже правильное математическое равенство, в котором все сходится.

Ответ на головоломку. Источник: scientificamerican.com

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно исправить уравнение 3 + 7 = 18, передвинув всего одну спичку.