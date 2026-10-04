Военная с 18 лет, врач в "Охматдет" и преподаватель в ЕС: как сложились судьбы украинских участников шоу "Самый умный"

В сети вспомнили об украинских бывших участниках известного международного телепроекта "Самый умный". Так, например, двукратная победительница Анна Сорочинская сейчас служит штурмовиком в Вооруженных силах Украины. Девушка сначала поступила в Киевский национальный университет им. Шевченко на специальность "Политология".

После двух лет обучения Сорочинская покинула вуз и пошла служить в возрасте 18 лет. Об этом она рассказала в интервью "Армия Медиа". По ее словам, ей ближе зарубежный опыт, когда дети после школы могут взять несколько лет перерыва и затем выбрать свою будущую профессию.

В то же время одна из украинских участниц защитила докторскую диссертацию и преподает в университете одной из стран Европейского Союза, пишут в соцсети Threads.

"Моя подруга сейчас преподает в университете Европейского Союза, защитила докторскую диссертацию, человек науки. В 2014-м была одной из тех, кто писал открытое письмо "ведущей" по поводу оценки войны".

Другой участник стал врачом-травматологом в детской больнице "Охматдет".

"У меня там друг участвовал, не выиграл, кажется, даже не был в финале. Точно уже не вспомню. Сейчас – травматолог в "Охматдете".

Где сейчас участники шоу "Самый умный". Источник: Скриншот

Еще один участник, Никита Торжевский, завоевал титул чемпиона "Золотой лиги" и связал свою жизнь с телевидением, а сейчас является одним из ведущих режиссеров и продюсеров.

Наибольшую популярность в медиапространстве приобрел участник шоу Остап Украинец – украинский писатель и переводчик, а также автор YouTube-канала, где он рассказывает об украинском языке, литературе и истории. Он поделился, что шоу было почти честным.

"Да, игра была честной. На 90 процентов. В том смысле, что "подтасовать" результат было невозможно, поэтому борьба на экране (и за его пределами) кипела совершенно искренне. Но 90% – это не 100%, и не всякая нечестность заключается в взяточничестве".

Чтобы попасть на игру, сначала нужно было пройти телефонный отбор, где потенциальные участники отвечали на 10 вопросов, после чего тех, кто прошел отбор, приглашали на кастинг в Киев. По словам Остапа, несмотря на то, что почти вся команда была украинской, шоу проводилось на русском языке, а организаторы на живом кастинге смотрели, как дети ведут себя в кадре и будут ли они интересны зрителю.

Кто участвовал в шоу "Самый умный". Источник: Скриншот

В то же время, когда участникам давали задания по специальной теме, информация в ней должна была быть одинаковой как в русской, так и в украинской Википедии. Кроме того, несмотря на украинскую команду шоу, вопросы чаще всего касались российских деятелей и культуры. Авторы программы оправдывали это тем, что российские участники почти ничего не знают об украинской культуре и вряд ли дадут правильный ответ.

"Дискриминация по языковому и национальному признаку была очевидна. От того факта, что игра велась на русском языке, до того факта, что игра была посвящена России. Так, ученик украинской школы находился в проигрышном положении уже из-за незнания базовой терминологии на русском языке. Если тема была "лингвистика" – это была российская лингвистика. Если тема была "история" – это была российская история. Если тема была "кино", то речь шла о советских фильмах", – поделился Остап.

Напомним, бывшие участники телепроекта "Самый умный" обратились к российской телеведущей Тине Канделаки, поддержавшей войну России против Украины, с заявлением о предательстве. По их словам, знаменитость боится лишиться комфортной жизни, поэтому поддерживает агрессивную политику Владимира Путина.

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