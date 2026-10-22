"Она кому-то не угодила? Почему смещается фокус с главного?" Артур Дронь резко ответил хейтерам Даши Астафьевой

Украинский писатель Артур Дронь ответил хейтерам на дискуссию вокруг Даши Астафьевой, которая будет читать Радиодиктант национального единства 2026. Он подчеркнул, что общество отвлекает внимание от главной цели всеукраинского флешмоба. По его словам, диктант призван объединять украинцев вокруг языка, а не становиться поводом для споров и критики личностей

Об этом Дронь рассказал в проекте "Тепер головне" на Эспресо. Он считает, что дискуссии о том, достойна ли Даша Астафьева читать Радиодиктант, отодвигают на второй план истинный смысл этой инициативы.

Стало известно, кто будет чи... Источник: Суспільне Развернуть

"Радиодиктант будет читать медийная, популярная личность, которая закрывает огромные сборы для Вооруженных сил и поддерживает армию, с 2022 года занимается волонтерством, основала и работает с приложением аудиокниг, то есть это человек, который буквально создает аудиокниги и популяризирует украинскую литературу, и она кому-то не угодила, да? Ну, проблема, наверное, в этих людях", – сказал писатель

Он подчеркнул, что Астафьева не только популярная медийная личность, но и с начала полномасштабного вторжения занимается волонтерством, поддерживает украинскую армию и популяризирует украинскую литературу.

"Я рад, что читать будет Даша, рад, что в этом году читать будет Артур Пройдаков, один из лучших учителей страны. Мне выпала честь написать этот текст. Я верю и в Артура, и в Дашу, и держу за них кулаки", – добавил Дронь.

Даша Астафьева будет читать радиодиктант. Источник: Скриншот

Он подчеркнул, что Радиодиктант не является экзаменом по украинскому языку или способом оценить репутацию людей, которые к нему присоединяются. В то же время в условиях полномасштабной войны украинцам особенно важно иметь общие инициативы, которые позволяют почувствовать связь друг с другом. Радиодиктант, по его словам, объединяет людей независимо от того, где они находятся и насколько хорошо знают правила украинского языка.

"То, что должно работать на единство, на объединение, наши люди умудряются использовать даже для того, чтобы ссориться в фейсбуках. Ну, но нужно смещать фокус внимания на то, для чего вообще существует эта инициатива", – сказал писатель.

Как известно, Радиодиктант 2026 состоится 27 октября, в День украинской письменности и языка. В этом году впервые его будут читать двое – общественный деятель и волонтерка Даша Астафьева и учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков. Текст Радиодиктанта найдет отклик в каждом сердце. По словам Астафьевой, и те, кто будет читать текст, и те, кто будет его писать, будут плакать. Кроме того, общественный деятель поделилась, что испытывает волнение и чувствует свою долю ответственности за такое дело.

Напомним, Даша Астафьева ответила на критику части общества из-за того, что именно ей поручили провести Радиодиктант 2026 года. Среди основных претензий к ней – "не украинское" имя, съемки для Playboy, то, что раньше она общалась на русском языке, а также карьера певицы и модели. Она собрала самые типичные упреки и ответила на них с иронией, а местами даже с сарказмом.

В частности, часть комментаторов возмущалась ее именем и считала, что для чтения диктанта оно должно быть более исконно украинским. "Например, почему меня зовут Даша, а не Одарка? Разве это нормально, спрашивали люди, разве ртом Даши можно произносить такие исконно украинские слова, как "дзигa", "громовица" и "таке чувство, що Бог нас за щось наказує"?" – написала она. И пошутила, что в следующем году вместо нее можно пригласить Джессику.

Артур Дронь – украинский писатель, автор поэтического сборника "Тут були ми", книги прозы "Гемінґвей нічого не знає" и "Лікарня Святого Пантелеймона", которая находится в печати. В марте 2022 года Дронь присоединился к ВСУ и служил в составе 125-й отдельной бригады территориальной обороны. Участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. В октябре 2024-го получил тяжелое ранение и демобилизовался. Его книги посвящены теме военной службы, памяти погибших героев и собственному опыту проживания реальности в условиях войны.

Трансляция Радиодиктанта будет проходить на всех ключевых площадках Суспільного.

В прошлом году автором диктанта под названием "Надо жить!" стала писательница Евгения Кузнецова, а прочитала его народная артистка Украины Наталия Сумская.

Напомним, Радиодиктант 2025 возмутил украинцев из-за того, что актриса Наталия Сумская читала текст слишком быстро и без интонаций. Именно поэтому участники флешмоба обратились к Суспільному Мовленню, которое организует и проводит мероприятие каждый год, с просьбой, чтобы в следующем году текст читал кто-то из учителей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что стоит знать о стиле Артура Дроня.