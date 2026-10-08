Справится только самый умный: головоломка со спичками

Любите хитроумные задачи на логику и пространственное мышление? Эта головоломка со спичками имеет на первый взгляд простое условие, но далеко не каждый способен решить её с первой попытки. Смотрите изображение ниже.

OBOZ.UA предлагает вам задачу с двумя квадратами. Большой внешний квадрат собран из 12 спичек и имеет соотношение сторон 3х3, по его центру вписан маленький квадрат 1х1 из 4 спичек. Вам предстоит переместить четыре спички, чтобы квадратов стало три.

Переместите четыре спички, ч... Источник: myworldtheirway.com Развернуть

Чтобы справиться с этой задачей, нужно не просто задействовать логику и пространственное воображение. Вам также предстоит проявить нестандартное мышление, ведь решение здесь будет не таким простым и очевидным.

Поэтому, если вы застряли в поиске решения, обязательно воспользуйтесь подсказкой. Образующиеся квадраты не должны быть одинакового размера.

Решение заключается в том, чтобы переместить 2 спички из верхнего правого угла внутрь так, чтобы они касались сторон внутреннего меньшего квадрата. Точно так же переместите 2 спички из нижнего левого угла внутрь, чтобы они касались стороны меньшего квадрата. Теперь у вас есть 3 квадрата.

Ответ на головоломку. Источник: myworldtheirway.com

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было из сложной сетки составить два одинаковых квадрата.