"Вы только соли на раны насыпали!" Учительница пристыдила нардепов, которые "позволили" ученикам 10–11 классов доучиться в своих школах

Решение Верховной Рады разрешить ученикам 10–11 классов завершить обучение в родных школах (даже после их реорганизации в гимназии) вызвало волну возмущения среди украинцев. Так, например, педагоги считают, что закон принят слишком поздно, ведь большинство детей уже сменили учебные заведения, а часть учителей осталась без работы.

На это обратила внимание учительница зарубежной литературы Леся Сыч в посте в Facebook. Она отмечает, что подобное решение нужно было принимать летом или весной. Кроме того, власти следовало сначала создать в каждой области хотя бы один показательный лицей, в котором были бы общежитие, укрытие, современные учебные классы и так далее. Таким образом родителям и школьникам показали бы условия, предлагаемые в рамках реформы старшей школы, которая началась почти 10 лет назад.

Иллюстративное изображение.... Источник: Скриншот Facebook Развернуть

"Если бы это сделали летом, родители, дети и учителя поблагодарили бы, а теперь вы всем только соль на раны насыпали. Почему нельзя было сначала создать в каждой области хотя бы один показательный лицей: с общежитием, укрытием, современными учебными кабинетами, спорткомплексом? И показать детям и родителям, всему обществу: "Вот, посмотрите, какие условия мы предлагаем. Поддержите реформу". Чтобы родители и дети говорили: "Создавайте больше таких заведений! Хотим, чтобы наши дети тоже могли получать качественные знания в достойных условиях". Напоминаю: реформа началась 10 лет назад", – написала Сич.

Отдельное возмущение вызвало поведение некоторых народных депутатов, которые начали массово отчитываться о принятии закона в соцсетях, пытаясь заработать политические очки "задним числом", когда основной ущерб уже нанесен.

Как известно, в конце октября парламент принял законопроект №15082-д, согласно которому ученики 10-11 классов смогут доучиться в родных школах, даже если они реорганизовались в гимназии. В соответствии с реформой старшей школы подростки должны учиться в отдельных лицеях: часть заведений становится гимназиями или начальными школами, другие – академическими лицеями.

Выпускники школ будут учитьс... Источник: Скриншот Facebook Развернуть

До сих пор у родителей не было четкого правового механизма, который позволил бы нынешним 10-11 классам остаться в своей школе. Накануне Министерство образования и науки предлагало три варианта: остаться, если учебное заведение в будущем станет лицеем, присоединиться к пилотному проекту реформы или пойти в учреждения профессионального образования и профессионального предвысшего образования.

Временный механизм, принятый парламентом, будет действовать до конца 2027-2028 учебного года. Если учебное заведение реорганизовали в гимназию, оно должно обратиться в орган лицензирования за лицензией на профильное среднее образование. Такая лицензия дает школе право довести до выпуска нынешних старшеклассников. А вот набирать новые классы по трехлетней программе Новой украинской школы учебное заведение уже не сможет.

В то же время для тех школьников, которые уже перешли в другие учреждения или поступили в пилотные лицеи, закон ситуацию не урегулирует, а вопрос возвращения будет решаться индивидуально. Для таких случаев Министерство образования и науки готовит разъяснения.

Как известно, с 1 сентября 2027 года десятиклассники НУШ будут учиться по трехлетней модели, а лицеи, пилотирующие реформу с 1 сентября 2026 года, продолжат работать в том же формате, в котором начали.

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