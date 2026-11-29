"Вы ему актерское мастерство, он вам – финансовую грамотность". Сеть поразила история о 6-летнем школьнике из Швейцарии, который покупает золото вместо сладостей

Преподаватель актерского мастерства Богдан поделился историей шестилетнего школьника из Швейцарии. По словам педагога, мальчик вместо смартфонов и сладостей решил потратить свои карманные деньги на золото.

Об этом преподаватель с ником neptushkin рассказал в публикации в TikTok, которая собрала более полумиллиона просмотров и почти 70 тысяч лайков. По словам учителя, у мальчика было 500 франков (почти 27 тысяч гривен). Школьник сказал педагогу, что хочет купить золотые слитки весом в несколько граммов, и отметил, что уже 2 года откладывает на это деньги.

Когда же педагог спросил, почему именно так он решил потратить деньги, ученик ответил, что, когда вырастет, уже будет богатым.

"То есть родители приложили усилия и сказали, что золото – стабильная валюта. И он вкладывает в золотые слитки. Я говорю: "Какой ты молодец. Наверное, хочешь купить себе новый телефон, 500 франков – немало?". Он говорит: "Нет, я хочу купить себе несколько маленьких золотых слитков, по грамму. Когда я стану взрослым, я буду богатым", – рассказал пан Богдан.

Он добавил, что в подобных случаях проявляется разница в менталитете и воспитании. Пользователей сети в комментариях восхитила история с мальчиком, и они отмечали, что в свои шесть лет он может преподавать уроки финансовой грамотности.

Украинцев поразил 6-летний швейцарец. Источник: Скриншот

В то же время другие сравнивали условия жизни в Швейцарии и Украине и говорили, что детям за границей родители чаще обеспечивают потребности в игрушках, сладостях и технике в соответствии с возрастом, тогда как в нашей стране наличие электричества – уже достижение. А кто-то говорил, что, став взрослым, до сих пор мечтает о сладостях и новом телефоне, ведь в детстве деньгами были листочки с деревьев.

Сеть впечатлил швейцарский школьник. Источник: Скриншот

"Потому что те дети не голодные, а мы мечтали о жевательной резинке, мне 45"

"Мне 36, и я до сих пор думаю о ноутбуке, телефоне и сладостях".

Украинцев поразила финансова... Источник: Скриншот Развернуть

"Это разница в достатке и образовании. У нас наличие электричества уже достижение. Ребенок в 6 лет ходит на курсы актерского мастерства. Еще вопрос – есть ли у него детство?"

"А теперь сравните 500 франков и 500 гривен".

Сеть удивило мышление швейцарского школьника. Источник: Скриншот

"Это не мышление, это означает, что его потребности в игрушках, сладостях и технике в соответствии с возрастом удовлетворяют родители. Поэтому он может откладывать деньги, и перед ним не стоит вопрос, купить ли то, чего ему не хватает. В отличие от нашего детства".

Украинцев впечатлил швейцарский школьник. Источник: Скриншот

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