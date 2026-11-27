Будут отстранять от занятий: в Германии ученикам запретили закрывать лицо на уроках и носить худи

В Северном Рейне-Вестфалии (Германия) будут действовать более строгие требования к посещению школы. Поэтому детям нельзя носить худи и закрывать лицо во время уроков. Таким образом принимаются меры против насилия и угроз со стороны учеников.

Об этом сообщает издание Spiegel. Также школьникам нельзя носить любые маски, которые препятствуют идентификации и общению. Исключения включают ношение респираторных масок, например, на уроках химии или из-за болезни.

В Германии школьникам запретят носить худи. Источник: freepik.com

Директора школ смогут принимать заблаговременные меры в будущем, если появятся конкретные признаки серьезных сбоев в работе учреждений или потенциальных угроз. Согласно поэтапным мерам, учеников, представляющих угрозу, могут отстранить от занятий на срок до четырех недель. Кроме того, временное превентивное отстранение от школы будет возможно, если из-за непосредственной опасности на основании конкретных доказательств необходимы срочные действия.

Отстранение не является автоматическим, решение принимается в каждом отдельном случае. Школы получат больше правовой определенности при решении вопросов насилия и конфликтных ситуаций.

Для укрепления демократического образования учреждения также обязаны создавать комитеты, которые будут помогать детям с раннего возраста учиться брать на себя ответственность, формировать собственное мнение и участвовать в демократическом принятии решений.

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