"И на старуху бывает проруха": как перевести на украинский язык

Как будет по-украински "и на...

Выражение "И на старуху бывает проруха" используют, когда хотят сказать, что даже опытный, умный или ловкий человек иногда может ошибиться или попасть в переделку. Дословно переводить этот фразеологизм на украинский язык не стоит.

В нашем языке есть несколько естественных соответствий с таким же значением. OBOZ.UA публикует меткие фразеологизмы.

Наиболее метко можно сказать:

Кінь на чотирьох ногах, та й то спотикається.

Усяк чоловік не без гріха.

І залізо іржа з’їдає.

І на мудрім дідько на Лису гору їздить.

Все эти выражения передают одну мысль: никто не застрахован от ошибок, независимо от опыта, возраста или мастерства.

Наиболее близкой по смыслу к русскому выражению можно считать пословицу "Кінь на чотирьох ногах, та й то спотикається" – она естественно звучит на украинском языке и хорошо передает ситуацию, когда ошибается даже тот, кто обычно хорошо знает свое дело.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда возник украинский фразеологизм "точить баляси" и когда его следует употреблять.

А фразеологизм "мало кваса выпил" обычно используется в разговорной речи, чтобы подчеркнуть, что кто-то недостаточно поработал. Какие есть синонимы и антонимы у этого фразеологизма – читайте в материале.