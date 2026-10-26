"Я, муж и ребенок считали полдня": задача по математике для 5 класса озадачила сеть. Но есть нюанс

Мама пятиклассницы Татьяна Антосюк показала задание в учебнике по программе "Интеллект Украины". Ее ребенок пропустил первый день учебы, поэтому женщина решила помочь с выполнением домашнего задания.

В публикации в Threads Антосюк подчеркнула, что пример считали полдня и ребенок, и родители. Позже они обратились к искусственному интеллекту, который объяснил, что в задании ошибка, ведь вместо деления там стоит двоеточие.

Сеть озадачила задача для 5 класса. Источник: Скриншот

"Мы с ребенком сели делать уроки. Полдня считали: ребенок, муж, я. Пока ChatGPT не объяснил нам, что в каждом примере в начале стоит просто двоеточие, а не знак деления. А это только первый день учебы. Родители пятиклассников, вы еще можете чем-нибудь помочь своим детям в учебе?" – написала мама школьницы.

В комментариях пользователи сети возмущались авторами современных учебников, которые часто допускают подобные ошибки. Кроме того, многие отмечали, что дети должны работать в паре, хотя это домашнее задание.

Что не так с современными учебниками. Источник: Скриншот

"Я бы тоже делила, напечатано с ошибками, ужас".

"Здесь действительно проблема не с математикой, а с версткой. Двоеточие должно было отделять ответ от выражения, но выглядит как знак деления. Учебник устроил квест еще до самого задания".

В учебнике по программе Инте... Источник: Скриншот Развернуть

"И только меня выбесило начало: представь, что в выражении *** исчезли скобки. Там уже нет скобок! Уже молчу про глупую тавтологию "чтобы было 70", а потом снова – "равно 70", и так далее. Зато во всех примерах разные слова для "результата", этот учебник какой-то странный лингвист писал, мамкин филолог, кто угодно, но не математик".

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