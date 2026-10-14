"Я не выдержу такого ужаса": школьник попросил учительницу выключить камеру на онлайн-уроке, потому что испугался ее внешнего вида. Фото

Учительница математики Лариса Водяницкая рассказала, что проводила онлайн-урок со школьником, и когда он начался, у неё не было света. Ученик попросил выключить её камеру, ведь он не выдержит такого ужаса.

Об этом случае педагог рассказала на своей странице в Threads. По её словам, школьник сказал, что потом не сможет заснуть. Пост набрал почти 80 тысяч просмотров.

Учительница напугала школьни... Источник: Скриншот Развернуть

"Сегодня урок начался так. И света до сих пор нет. Выключила камеру, потому что ученик сказал, что не выдержит такого ужаса, не заснет", — подписала скриншот с онлайн-занятия учительница.

В комментариях пользователи сети шутили над подобной ситуацией, а некоторые коллеги учительницы делились, что у них похожая ситуация и просить выключить камеру просит не один ученик, а целый класс.

Украинцев рассмешил случай со школьником. Источник: Скриншот

"Моя камера постепенно становится черно-белой. Прямо как зомби из старых фильмов".

"У меня даже с лампами создается впечатление, будто я ухожу на тот свет и забираю с собой своих учеников".

Сеть рассмешила просьба школьника. Источник: Скриншот

Напомним, школьник попытался "запечь" картошку прямо во время урока, воспользовавшись видео с огнем в камине, и рассмешил пользователей сети. Забавный момент опубликовала учительница, ведущая блог под ником @lili_a_pol. Она показала короткое видео и рассказала, как обычное научное задание превратилось в импровизированное кулинарное шоу.

Учительница принесла на урок картофелину, чтобы провести реакцию на крахмал. Однако стоило ей всего на минуту отвернуться, как один из учеников включил на смартфоне видео с горящим камином и положил картошку прямо на экран — так, будто собрался её запекать. "За такие моменты я и люблю свою работу в школе", — подписала ролик учительница.

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