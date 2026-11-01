"Я выключала свет". Украинская воспитательница рассказала о работе в детском саду Вьетнама, где занятия напоминали цирк

Украинская воспитательница, работающая в детском саду во Вьетнаме, где преподает английский язык, смогла превратить хаотичные занятия с дошкольниками в спокойное обучение. Ей помогли нестандартные подходы, четкие правила, подвижные игры и правильное поощрение.

Своим опытом работы со сложной группой поделилась пользовательница Threads с ником @mashchenets. По ее словам, ей пришлось налаживать общение с группой из восьми детей в возрасте 3-4 лет, каждому из которых требовался особый подход. В группе оказались один ребенок с особыми образовательными потребностями, двое гиперактивных детей, малыш, который почти не разговаривал даже на родном языке, ребенок, намеренно нарушавший правила, еще один, который отказывался участвовать в занятиях, и двое детей без особых трудностей.

Воспитательница рассказала,... Источник: Скриншот Развернуть

Несмотря на пестрый состав группы, воспитательнице удалось добиться того, что за 2 месяца дети стали значительно спокойнее, начали дольше сосредоточиваться на занятиях и выучили 20 новых слов всего за 2 недели. "Сначала урок выглядел как цирк, а я откровенно растерялась", – вспомнила воспитательница.

По ее словам, постоянные воспитатели группы воспринимали ее очередь заниматься с малышами как возможность отдохнуть, поэтому не вмешивались в работу, даже когда она просила о помощи. Поэтому женщине пришлось самостоятельно искать способ организовать детей и удерживать их внимание.

Первым шагом стало установление четких правил и границ. Поскольку громкие замечания не помогали успокоить самых крикливых детей, воспитательница решила действовать иначе. "На очень крикливых детей громкие звуки не действуют, поэтому я выключала свет", – рассказала она.

Педагог использовала нестанд... Источник: Скриншот Развернуть

По наблюдениям женщины, неожиданная смена раздражителя мгновенно переключала внимание детей и помогала им успокоиться. Со временем они начали понимать связь между своим поведением и реакцией воспитательницы, а примерно через неделю стали вести себя спокойнее.

После этого она ввела еще одно правило – счет до трех. "Суть такая: что бы они ни делали, пока я считаю, они должны сесть на стульчик и успокоиться. Успевают – молодцы, а кто не успел – не получает наклейки за урок. Дети воспринимают это как игру, и она отлично работает", – рассказала воспитательница.

Еще одним важным шагом стало чередование занятий с активностями. Сначала дети могли сосредоточиться на новой информации лишь примерно на пять минут, поэтому после короткого учебного блока воспитательница устраивала подвижную игру или включала мультфильм.

Со временем продолжительность занятий постепенно увеличилась: сначала до 20 минут учебы с пятиминутным перерывом, а теперь дети уже способны заниматься до 50 минут подряд. При этом воспитательница по-прежнему оставляет перерывы между играми, чтобы малыши могли отдохнуть и переключиться.

Особое внимание женщина уделяет поощрению. Если ребенок не хочет выполнять задание, его не заставляют, зато тех, кто включается в работу, активно хвалят. "Если ребенок не выполняет задание, я не заставляю его это делать, но когда выполняет – очень активно хвалю, даю пять, хлопаю в ладоши", – описала свою реакцию педагог.

Кроме того, воспитательница рассказала, что старается максимально разнообразить обучение тематическими играми. Каждый день дети получают одно-два новых задания: складывают фигуры из палочек, ищут спрятанные в классе карточки или угадывают, какая карточка перед ними, по ее описанию. "Результат: только за последние две недели дети выучили 20 новых слов, научились отвечать на базовые вопросы об этих карточках, поведение идеальное, а я счастлива", – подвела итог своим успехам автор поста.

Прием с выключением света, о... Источник: Скриншот Развернуть

В комментариях пользователи отметили, что организовать группу дошкольников и удержать их внимание – непростая задача. Одна из комментаторок похвалила позитивное поощрение и постепенное увеличение продолжительности занятий, а также поинтересовалась, где воспитательница училась и являются ли описанные приемы ее собственными наработками.

Кто-то назвал такой подход и... Источник: Скриншот Развернуть

Другая пользовательница пошутила, что сама выключала свет во время контрольных, чтобы проверить, кто списывает с телефона, и назвала воспитательницу гениальной. Еще один комментатор предложил ей попробовать себя в роли офис-менеджера для нового поколения работников.

Оказалось, практика выключен... Источник: Скриншот Развернуть

В то же время одна из участниц обсуждения отметила, что выключение света используют и в американских детских учреждениях. Она также заметила, что дети хорошо понимают, как вести себя с разными взрослыми, и пожелала украинке успехов в работе.

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