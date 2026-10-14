"Я за 8000 грн должна рисковать жизнью?" Бывшая учительница из Харькова рассказала, как ее заставляли идти в школу под мощными обстрелами

Некоторых харьковских учителей заставляли рисковать собственной жизнью и приходить на очные собрания во время масштабных воздушных тревог и угрозы баллистических обстрелов. Об этом рассказала бывшая учительница химии из Харькова Анастасия Вячеславовна.

Своими воспоминаниями о работе в прифронтовом городе она поделилась в выпуске подкаста на YouTube-канале Vchytelska. По словам Анастасии, администрация учебного заведения требовала личного присутствия педагогов даже в те дни, когда за окном взрывались баллистические ракеты, а оккупационные войска находились в 18 километрах от города.

"Когда масштабные тревоги ещё не были такими "популярными"... Не помню, 22-й, 23-й год, я года не помню, честно говоря... И тут тревога, летит баллистика. У меня за окном самая большая тепловая электростанция в Украине. А нам говорят: "У вас сбор". Не онлайн, на секундочку, офлайн-сбор", – описала ситуацию педагог.

По её словам, в тот день по дороге на работу она слышала звук пролетающего истребителя, а затем началась серия взрывов. Учителя, собравшиеся на встречу, были вынуждены укрываться в подвале, ведь надёжных укрытий тогда ещё не было. Прятаться там пришлось в темноте и развлекать друг друга рассказыванием историй.

Именно в тот момент учительница впервые задумалась о соотношении мизерной оплаты труда и смертельного риска. "Сидим мы в этом подвале, я так думаю: „Боже, зачем я сюда пришла?" И я в тот момент подумала: ну, типа, я за 8 000 должна рисковать жизнью? А тогда ещё по школам прилетало вот всё это. Я так и думала: а что я здесь делаю в этом темном подвале?" — рассказала учительница.

Она подчеркнула, что все подобные встречи можно было без проблем провести в онлайн-формате, однако в учреждении царила бюрократическая "глупость собираться ради того, чтобы собираться". Главным критерием "успешности" сотрудника для руководства было физическое присутствие, а не реальная наработанная база или эффективность.

"У нас даже шутка была – "показаться". Вот если ты показался, то ты классный сотрудник. Если не показался – "а что ты делал на том онлайн-занятии, кто это видел?". Вот прийти — это было как главное. Будто от этого дети станут более образованными", — подытожила Анастасия. Бывшая учительница добавила, что не исключает для себя возможность вернуться к преподаванию в школе, но выдвигает для этого несколько условий. Зарплата должна составлять от 1000 долларов за ставку, бумажная работа — оптимизирована, а давления со стороны администрации учебного заведения не было.

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