"Я запуталась, какая фигура справа, а какая слева". Задача по математике для первого класса озадачила украинских родителей

Украинские родители запутались из-за задачи по математике для первого класса. Одна из мам школьника Орися Суботина обратилась к сети за помощью в решении задания, в котором нужно было одну фигуру обвести, а другую – закрасить.

В посте в Threads женщина поделилась, что запуталась при выполнении упражнения, где право, а где лево. Мама мальчика спросила, правильно ли поняла задание и верно ли его сделали.

Мама первоклассника запутала... Источник: Скриншот Развернуть

"Кто уже делал это 5 задание по математике? Правильно мы сделали, а то я уже запуталась, где право, а где лево", – написала женщина.

В комментариях мнения родителей разделились. Кто-то говорил, что выполнял это задание наоборот, поэтому мама школьника сделала неправильно. Другие же отмечали, что все верно, а некоторые подчеркивали низкий уровень знаний первоклассников, ведь впереди еще десять лет учебы.

Украинцев запутала задача для первого класса. Источник: Скриншот

"Мы с детьми делали наоборот. На листе есть правая и левая сторона: чтобы найти 5-ю фигуру слева, считаем справа налево, а чтобы найти 5-ю фигуру справа, считаем слева направо".

Сеть запутала задача для первоклассников. Источник: Скриншот

"Мы пишем слева направо. Вы все сделали правильно. Это арабы пишут наоборот".

Украинцы не разобрались с за... Источник: Скриншот Развернуть

"Это как подписывают фото: слева третий, справа второй и т. п. Отсчет с соответствующей стороны".

Пользователей сети запутала... Источник: Скриншот Развернуть

"Аж страшно: задание 1-го класса не могут выполнить, а что же будет в старших классах?"

Некоторые отмечали, что это задание для первоклассников, поэтому не стоит выполнять его за них, ведь это только навредит детям.

"Это задание для первоклашек, а не для их мам. Не надо выполнять за них задания. Это только во вред детям".

"Это же детское задание. Зачем родители лезут со своими решениями? Вы же потом через 11 лет будете кричать, что МОН нарочно делает такие сложные НМТ, чтобы ваш ребенок не поступил в университет. А задания на НМТ примерно такого, может, немного более сложного уровня, не для первого, а для пятого класса".

Позже удалось выяснить, что задание все же выполнено правильно.

Украинцев озадачила задача п... Источник: Скриншот Развернуть

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