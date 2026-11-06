Как быть на связи 24/7, фотографировать и кормить детей: учительница предложила ввести новые дисциплины в педагогических вузах

Учительница из Умани Татьяна Вушак предложила ввести в педагогических университетах новые дисциплины, которые помогут будущим педагогам подготовиться к многочисленным дополнительным обязанностям. Среди них могут быть заполнение таблиц питания, организация развлекательных мероприятий и создание фото- и видеоконтента для отчетов.

Криком души педагог поделилась в Facebook. Она иронично пошутила, что университетская программа подготовки учителей отстала от реальности. Студентов готовят к преподаванию предметов, но почти не рассказывают о других задачах, которые впоследствии становятся частью их ежедневной работы. В частности, речь идет о контроле питания учеников, ведении соответствующей документации и необходимости постоянно быть на связи.

"Насколько я помню, в университете мне никто даже не намекнул, что, помимо преподавания своего предмета, я должна ежедневно контролировать питание детей, заполнять соответствующие таблицы и быть привязанной к телефону 24/7", – отметила учительница.

Еще одна проблема, на которую она обратила внимание, – необходимость посещать семинары и тренинги даже во время собственных уроков. Из-за этого педагогам иногда приходится оставлять учеников ради посещения мероприятий, необходимость которых именно в этот момент не всегда понятна.

На учителя в современной укр... Источник: Pexels Развернуть

Кроме того, по словам Вушак, значительную часть рабочего времени отнимает документирование деятельности. Теперь недостаточно просто провести интересное мероприятие и получить положительный результат: нужно обязательно сделать фотографии, снять видео и подготовить отчет. "Провел замечательное мероприятие, дети получили положительные эмоции, все удалось, но ты не сделал фото? Что ж, считай, что ничего не произошло! Нет фотографии – нет работы. Нет видеоотчета – нет результата", – иронизирует педагог.

Отдельно она упомянула школьные олимпиады. По ее мнению, вместо того чтобы сосредоточиться на подготовке учеников, учителям порой приходится отстаивать справедливость и выяснять обстоятельства оценивания работ. Педагог отметила, что в таких ситуациях возникают сомнения в том, действительно ли результаты соревнований зависят исключительно от знаний и стараний детей.

В то же время больше всего ее беспокоит не само количество работы, а то, что дополнительные обязанности постепенно отодвигают преподавание на второй план. "Огорчает то, что множество второстепенных обязанностей постепенно вытесняют главное – обучение детей", – подчеркнула Вушак. Она также напомнила, что у педагогов есть собственная жизнь, семьи и право на личное время и отдых.

Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, педагог предложила дополнить программы педагогических вузов новыми предметами. Среди них – "Заполнение табелей питания: от А до Я", "Учитель и телефон 24/7: как всегда быть на связи и никогда не иметь личного времени", "Основы режиссуры, сценарного мастерства и организации массовых мероприятий" и "Фото- и видеоотчетность: как доказать, что ты действительно работал".

Также она предложила курсы по посещению тренингов вместо уроков, подготовке олимпиадной дипломатии, взаимодействию с администрацией и занятия по педагогической многозадачности, которая предполагает умение одновременно обучать, кормить, развлекать, фотографировать и отчитываться.

Однако за иронией поста стоит вполне серьезный вопрос, который учительница адресовала системе образования: когда педагогам наконец позволят просто выполнять свою основную работу? "Настало время наконец вспомнить, что качество образования определяется не количеством фотографий в отчете, не количеством посещенных тренингов и не скоростью заполнения таблиц. Оно определяется тем, чему на самом деле научились дети", – подытожила Вушак.

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