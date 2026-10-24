Как чтение с родителями и сборка пазлов влияют на мозг детей: результаты исследования впечатляют

Малыш может тихо сидеть перед экраном и казаться полностью увлеченным мультфильмом. Однако новое исследование показало, что детский мозг реагирует иначе, когда ребенок читает книгу, собирает пазл или играет с родителями.

Как пишет Times of India, такие повседневные занятия сопровождались мозговой активностью, связанной с вниманием и социальным взаимодействием. Это подчеркивает важность совместного досуга в раннем детстве.

Исследователи из Северо-Западного университета в США использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ), адаптированную для маленьких детей, чтобы изучить активность их мозга во время естественного взаимодействия с родителями и просмотра фильма вместе со взрослым. Выяснилось, что во время совместных занятий с родителями альфа-активность мозга была ниже, а тета-активность – выше, чем во время просмотра фильма. Исследование позволяет лучше понять, как мозг малышей реагирует на различные повседневные ситуации. В то же время ученые измеряли только мозговую активность во время этих занятий: они не доказали, что просмотр экрана вредит развитию или что интерактивные игры обязательно обеспечивают лучшие долгосрочные результаты.

Что происходит в мозге малыша

Сборка пазлов вместе с родит... Источник: Pexels Развернуть

В исследовании приняли участие 49 детей в возрасте от 24 до 44 месяцев. У них был разный уровень речевых навыков, а среди участников были как дети с аутизмом, так и без него. На голову каждого ребенка и его взрослого сопровождающего надевали эластичную шапочку с электродами, которая регистрировала электрическую активность мозга через кожу головы. Исследователи наблюдали за привычными занятиями, в частности за совместным чтением книг и сборкой пазлов, а затем сравнивали зафиксированную мозговую активность с той, которая возникала во время просмотра фильма вместе с родителями.

Вместо того чтобы ограничиваться лишь специально организованными лабораторными заданиями, команда исследователей покадрово анализировала видеозаписи, определяя моменты социального взаимодействия между взрослыми и детьми. После этого ученые сравнивали мозговую активность в такие моменты с активностью во время сосредоточенного просмотра фильма. Такой подход позволил изучать реакции мозга в более естественных, привычных для детей ситуациях, а не только во время заданий со строго контролируемыми условиями.

Почему особое внимание привлекли книги и пазлы

Исследователи сосредоточились на двух типах мозговых волн – альфа- и тета-волнах. Более низкая альфа-активность часто связана с состоянием бодрости и внимательности, тогда как более высокая тета-активность может свидетельствовать о социальном внимании и вовлеченности. Во время взаимодействия с родителями у малышей стабильно фиксировалась более низкая альфа-активность и более высокая тета-активность, чем во время просмотра фильма. Бриттани Мэннинг, доцент-исследователь Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета и соавтор работы, отметила, что результаты выявили разницу между тем, когда ребенок кажется увлеченным фильмом, и мозговой активностью, наблюдаемой во время непосредственного взаимодействия со взрослым.

Результаты показывают, что совместное чтение или сборка пазлов – это не просто способ занять ребенка. Такие занятия позволяют ему реагировать на другого человека, направлять внимание на общий объект и участвовать в совместной деятельности. Элизабет Нортон, ведущий автор исследования, доцент кафедры коммуникативных наук и расстройств Северо-Западного университета и директор лаборатории нейронауки чтения и речевого образования, отметила, что игра и чтение вместе с ребенком могут переводить мозг в состояние, связанное с обучением.

Подобные закономерности наблюдаются у детей с аутизмом и без него

Взаимодействие со взрослыми... Источник: Pexels Развернуть

Еще один важный результат касался речевых способностей детей и наличия у них диагноза аутизма. Исследователи обнаружили сходные закономерности мозговой активности во время взаимодействия с родителями у детей с различными особенностями развития. По словам Нортон, дети с аутизмом и задержкой речевого развития также демонстрировали моменты социальной вовлеченности в общении с родителями. Хотя такие моменты встречались реже, чем у детей с типичным развитием, мозговая активность во время них имела схожие характеристики.

Это различие важно, ведь оно показывает: даже если ребенок реже вступает в социальное взаимодействие, во время содержательного контакта с другим человеком его мозг может демонстрировать выраженные реакции. Это не означает, что опыт развития всех детей одинаков. Скорее, результаты напоминают о важности учета индивидуальных особенностей и создания возможностей для общения и взаимодействия.

Что родители могут принять во внимание

Результаты исследования напоминают, что совместные занятия могут создавать ценные возможности для взаимодействия в первые годы жизни ребенка. Для этого не нужны дорогие игрушки или специальные учебные программы. Можно вместе читать книгу, задавать вопросы по иллюстрациям, складывать несложные пазлы или просто играть – все это побуждает ребенка участвовать в занятии, а не просто наблюдать.

В то же время исследование не устанавливает рекомендуемых ограничений экранного времени и не доказывает, что каждый просмотр фильма вреден. Ученые сравнивали мозговую активность малышей во время просмотра экрана и непосредственного взаимодействия со взрослыми, а не оценивали общее влияние экранного времени на развитие.

В настоящее время команда анализирует данные ЭЭГ, собранные у родителей во время тех же занятий. Исследователи хотят выяснить, синхронизируется ли мозговая активность взрослых и детей в моменты взаимодействия и связана ли такая синхронизация с развитием речи и психическим здоровьем. Они также надеются проверить, помогут ли подобные измерения в будущем выявлять детей, которым может быть полезна ранняя поддержка.

Исследование, которое Нортон возглавляла совместно с коллегами в рамках более масштабной исследовательской программы "Когда стоит беспокоиться", должно быть опубликовано 12 октября в специальном выпуске журнала Brain and Language. Работа была профинансирована Национальными институтами здоровья США. Пока что главный вывод заключается в том, что совместное чтение, игра и решение задач сопровождаются у малышей такими паттернами мозговой активности, которые связаны с вниманием и социальным взаимодействием. Эти обычные повседневные моменты могут играть важную роль в том, как маленькие дети налаживают связь с окружающими.

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