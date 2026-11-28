Как перевести на украинский "оклеветать": есть несколько вариантов
Оклеветать – как перевести на украинский.
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Ложные обвинения способны разрушить доверие между людьми, испортить репутацию и стать причиной серьезных конфликтов. Когда речь идет о таких ситуациях, в повседневной речи иногда используют русское слово "оклеветать".
Однако в украинском языке есть сразу несколько точных соответствий, которые позволяют точнее передать смысл сказанного. Есть и близкие по значению глаголы, помогающие описать последствия ложных обвинений.
Ближайшими соответствиями русского слова являются "обмовити", "оббрехати" и "звести наклеп". Все они относятся к распространению ложной информации о человеке, но имеют определенные смысловые оттенки.
Например, глагол "оббрехати" уместно использовать, когда кто-то намеренно рассказывает неправду о другом человеке. А "обмовити" означает несправедливо обвинить кого-либо или распространить о нем ложные сведения.
В украинском языке можно использовать такие варианты:
- Оббрехати – распространить ложь о ком-то, приписать человеку то, чего он не делал. "Конкуренти оббрехали власника кав'ярні, вигадуючи історії про якість його продукції".
- Обмовити – безосновательно обвинить человека или несправедливо отозваться о нем. "Колегу обмовили перед керівництвом, хоча він сумлінно виконав усю роботу".
- Звести наклеп – распространить заведомо ложные обвинения. "На бібліотекарку звели наклеп, нібито вона привласнила кошти на закупівлю книжок".
- Звести поклеп – безосновательно приписать кому-либо недостойный поступок. "На молодого музиканта звели поклеп, звинувативши його у крадіжці чужої композиції".
Также в определенных ситуациях уместно использовать слова "зганьбити" и "знеславити". Однако они не являются полными синонимами к слову "оговорить", поскольку прежде всего описывают потерю доброго имени, а не сам факт распространения неправды.
Украинское слово "наклеп" связано с древним глаголом "клепати", который в отдельных славянских языках также приобрел значение ложного обвинения. Согласно данным этимологического словаря "Горох", его основа происходит от праславянского klepati, имеющего звукоподражательное происхождение.
Слово "наклеп" прочно закрепилось в украинском литературном языке и означает распространение ложных сведений, которые могут навредить чьей-либо репутации. Существительное "поклеп" также является нормативным украинским словом с близким значением.
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