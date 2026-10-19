Как переместить спички: непростая головоломка
Головоломка.
Источник: roopvibes.com
Головоломки со спичками – отличный способ проверить сообразительность, внимательность и способность находить нестандартные решения. Иногда даже самая простая задача заставляет хорошенько поразмыслить. Смотрите изображение ниже
Предлагаем вам интересную загадку, для решения которой понадобятся лишь логика и немного пространственного воображения. Перед вами большой квадрат, сложенный из 12 спичек. Внутри него образовались четыре одинаковых маленьких квадрата. Ваша задача – переместить только три спички так, чтобы образовалось ровно три квадрата одинакового размера.
Головоломка.
Источник: roopvibes.com
При этом нельзя ломать спички, убирать их или добавлять новые. Все 12 должны остаться в новой фигуре.
На поиск правильного ответа дается 40 секунд. Попытайтесь представить, какие части конструкции можно изменить, не нарушив остальные квадраты.
Не спешите заглядывать в ответ. Возможно, решение гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.
Как правильно переместить спички: ответ на головоломку
Секрет задачи заключается в том, что новые квадраты не обязательно должны оставаться в пределах исходной фигуры.
Правильный ответ.
Источник: roopvibes.com
В результате останутся три одинаковых квадрата: верхний левый, нижний правый и новый, расположенный справа вверху.
Такие задачи помогают тренировать пространственное мышление и учат не ограничиваться очевидными вариантами. А главное – для умственной разминки достаточно всего нескольких минут.
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