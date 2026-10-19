Как сказать "кое-где" на украинском языке: есть несколько вариантов
Правила украинского языка.
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В повседневной речи иногда встречаются русские слова, хотя в украинском языке для них есть благозвучные и точные эквиваленты. Одно из таких слов – "кое-где".
Заменить его совсем несложно. OBOZ.UA рассказывает, что существует несколько украинских вариантов, которые помогут выразить мысль естественно и без русизмов.
Самый распространенный эквивалент русского "кое-где" – "подекуди". Это наречие, которое означает "в некоторых местах", "не везде", "в отдельных местах". Оно не изменяется по родам, числам или падежам и всегда пишется слитно.
В зависимости от смысла предложения можно также употреблять другие слова и выражения:
- де-не-де;
- деінде;
- місцями – на отдельных участках определенной территории;
- зрідка – время от времени, нечасто (уместно, когда речь идет о повторяемости действия, а не о расположении).
Все эти варианты помогают разнообразить речь, однако подбирать их следует в соответствии с контекстом.
Чтобы лучше понять значение слова и его синонимов, рассмотрим несколько предложений:
Подекуди на лісових стежках ще лежало пожовкле листя.
Де-не-де поміж хмарами пробивалися сонячні промені.
Після нічного дощу дорога місцями залишалася мокрою.
На старовинних будинках деінде збереглися різьблені дерев'яні віконниці.
OBOZ.UA предлагает узнать, как перевести слово "отнюдь" на украинский язык.
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