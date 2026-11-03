Как сказать "підходящий" по-украински? Проверьте себя

Мы уже неоднократно рассказывали, что активные причастия с суффиксами -ач-/-яч, -уч-/-юч- не свойственны украинскому языку. Но так же нежелательны прилагательные с суффиксом -ящ-, в большинстве случаев их считают калькой с русского.

Но что делать со словом "підходящий", которое явно повторяет русское "подходящий"? OBOZ.UA разбирался, чем его можно заменить.

Толкование слова "підходящий". Источник: Скриншот

Первый ответ находим прямо в академическом словаре. Он называет прилагательное "підходящий" синонимом слова "підхожий". И этот вариант языковеды называют исконно украинским словом. Итак, мы покупаем "підхожий за розміром костюм" или выбираем "підхожу за кольором керамічну плитку".

Чем заменить слово "підходящий". Источник: Скриншот

Но сервис OnlineCorrector предлагает еще несколько интересных вариантов, которые точнее передадут нюансы значения. Например, объект для изучения лучше назвать "придатним", настроение для написания стихов – "пригожим", удачное время – "слушним", удачный по цене – "поцінним", а отрезок, приближающийся к, скажем, вершине треугольника, – "наближеним". В некоторых случаях также могут употребляться прилагательные "відповідний" и "задовільний".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно назвать по-украински искусственно созданный водоем – не "пруд", ведь это русское слово.