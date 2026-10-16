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Как сказать по-украински "несуразица": есть много вариантов

Юлия Потерянко

Переводим слово "несуразица" правильно.

Источник: Pexels

Если нужно описать что-то бессмысленное, не слишком разумное и лишенное какого-либо выраженного смысла, здесь русский язык демонстрирует немалое богатство: "чепуха", "околесица", "нелепица", "несуразица". Сразу и не догадаешься, как это разнообразие перевести на украинский язык.

Впрочем, OBOZ.UA полистал словари и нашел в них несколько довольно точных соответствий слову "несуразица". Но с определенными нюансами значения.

Итак, чтобы правильно передать значение этого слова, нужно четко понимать его смысл. Русские словари толкуют его так: что-то "несуразное", то есть неуклюжее, несоответствующее, или же нелепое, корявое. Также это может быть что-то бессмысленное, бессодержательное.

А это уже подсказывает нам варианты перевода. Поэтому ориентируемся на значение.

  • Если речь идет о чем-то несоответствующем, неуместном – "недоладність", "недоречність", "щось непоказне"
  • Сформулювали якусь недоладність замість закону.
  • Верзе якісь недоречності.
  • Если речь идет о чем-то неуклюжем – "незграбність", "вайлуватість", "неоковирність".
  • Вигляд він мав вайлуватий.
  • Довго майстрували, а вийшло щось неоковирне.
  • Вдягнена вона було у геть незграбний одяг.
  • Если же хотим передать отсутствие смысла – "нісенітниця", "дурниця", "безглуздя", "казна-що".
  • Припини верзти нісенітниці / дурниці.
  • Ти пишеш якесь повне безглуздя.
  • Не проєкт вийшов, а казна-що.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно перевести фразу "в конце концов".

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