Как сказать по-украински "несуразица": есть много вариантов
Переводим слово "несуразица" правильно.
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Если нужно описать что-то бессмысленное, не слишком разумное и лишенное какого-либо выраженного смысла, здесь русский язык демонстрирует немалое богатство: "чепуха", "околесица", "нелепица", "несуразица". Сразу и не догадаешься, как это разнообразие перевести на украинский язык.
Впрочем, OBOZ.UA полистал словари и нашел в них несколько довольно точных соответствий слову "несуразица". Но с определенными нюансами значения.
Итак, чтобы правильно передать значение этого слова, нужно четко понимать его смысл. Русские словари толкуют его так: что-то "несуразное", то есть неуклюжее, несоответствующее, или же нелепое, корявое. Также это может быть что-то бессмысленное, бессодержательное.
А это уже подсказывает нам варианты перевода. Поэтому ориентируемся на значение.
- Если речь идет о чем-то несоответствующем, неуместном – "недоладність", "недоречність", "щось непоказне"
- Сформулювали якусь недоладність замість закону.
- Верзе якісь недоречності.
- Если речь идет о чем-то неуклюжем – "незграбність", "вайлуватість", "неоковирність".
- Вигляд він мав вайлуватий.
- Довго майстрували, а вийшло щось неоковирне.
- Вдягнена вона було у геть незграбний одяг.
- Если же хотим передать отсутствие смысла – "нісенітниця", "дурниця", "безглуздя", "казна-що".
- Припини верзти нісенітниці / дурниці.
- Ти пишеш якесь повне безглуздя.
- Не проєкт вийшов, а казна-що.
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