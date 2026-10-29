Как сказать по-украински "по созвону": знают далеко не все

Когда мы не можем до конца решить какую-то проблему или полностью что-то спланировать, то обычно оставляем окончательное решение открытым до момента финального "зідзвону". Но есть ли в украинском языке вообще слово "зідзвін"? И уместно ли употреблять фразы вроде "по зідзвону"?

Как указывает проект "Ви.Мова" на своей странице в Instagram, это слово является калькой с русского "созвон". В русском языке существует однокоренной с ним нормативный глагол "созвониться", зафиксированный в словарях. Его украинский аналог "зідзвонитися" вызывает у языковедов сомнения в уместности употребления.

Советовал избегать его и профессор Александр Пономарив. В своем блоге фразу "по созвону" он рекомендовал переводить литературно как "за телефонною домовленістю".

Итак, если вы оставляете вопрос открытым вплоть до момента решающего звонка, можете сказать об этом так:

на дзвінку;

домовимось по телефону;

я подзвоню;

я зателефоную;

будемо на зв’язку;

наберу вас.

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