Как сказать по-украински "противный": есть варианты

В повседневной речи нередко можно услышать слово "противный". Так говорят о неприятном человеке, плохом запахе или чем-то, что вызывает раздражение.

Однако по-украински правильно говорить "противный", а в зависимости от ситуации можно подобрать и более точные соответствия. OBOZ.UA рассказывает подробности.

В украинском языке есть немало слов, которыми можно передать неприязнь, отвращение или раздражение. Выбор зависит от того, о чем именно идет речь.

Наиболее точные соответствия:

Неприємний – про людину, відчуття, подію чи ситуацію, які викликають негативні емоції.

Огидний – про те, що спричиняє сильну відразу.

– про те, що спричиняє сильну відразу. Бридкий – про щось відразливе на смак, запах або дотик.

– про щось відразливе на смак, запах або дотик. Гидкий – про неприємні речі, вчинки чи поведінку.

– про неприємні речі, вчинки чи поведінку. Осоружний – про людину або явище, які викликають стійку неприязнь.

– про людину або явище, які викликають стійку неприязнь. Нестерпний – про те, що важко витримати.

– про те, що важко витримати. Надокучливий – про когось або щось, що постійно дошкуляє.

– про когось або щось, що постійно дошкуляє. Паскудний – емоційне означення чогось дуже поганого чи неприємного.

Например, вместо привычного "противный" можно сказать:

Який огидний запах!

Він такий надокучливий, ніяк не дає спокою.

Яка ж сьогодні паскудна погода!

Цей звук такий нестерпний, що неможливо зосередитися.

Не терплю його гидких жартів.

Цей сироп такий бридкий, що важко проковтнути.

На самом деле слово "противний" является нормативным в украинском языке, поэтому отказываться от него не нужно. Словари фиксируют его, в частности, в значении "очень неприятный, отвратительный".

Итак, совершенно правильно сказать "противный запах", "противный человек" или "противный привкус".

В то же время это слово может иметь и другие значения. Например, означать что-то противоположное, направленное навстречу или враждебное.

Если же хочется выразиться точнее, украинский язык предлагает много вариантов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно заменить слово "подходящий".