Как по-украински будет "смирительная рубашка": только не говорите "смиренна сорочка"

Если честно, то всем нам сейчас кажется, что этот мир сошел с ума и на него стоит накинуть рубашку, рукава которой завязываются за спиной – от греха подальше. А знаете ли вы, как этот предмет спецодежды называется на украинском языке?

Многие из наших читателей легко вспомнят русское название – "смирительная рубашка". Правда в том, что переводить его как "смиренна сорочка" точно не стоит. OBOZ.UA рассказывает о правильном варианте.

Тлумачення слова "смиренний". Источник: Скриншот

Обратимся к словарю за толкованием слова "смиренний". В украинском языке так называют человека, лишенного гордыни, или покорного, кроткого. А значит, учитывая назначение рубашки для сдерживания опасных порывов человека, этот прилагательное здесь точно не подходит.

Когда мы имеем в виду нечто, что не дает каким-то проявлениям выходить наружу, сдерживает их или даже напрямую успокаивает, здесь уместнее использовать глагол "гамувати". "Гамувати" можно энтузиазм, боль или, например, истерику. А значит, и рубашка, о которой мы говорим, должна быть "гамівною". Именно такое название носит этот предмет спецодежды.

Тлумачення слова "гамувати". Источник: Скриншот

Кстати, смирительные рубашки до сих пор применяются в психиатрических учреждениях и в тюрьмах некоторых стран. Но поскольку их использование считается не слишком гуманным методом воздействия, на него налагаются строгие ограничения. К такому способу фиксации прибегают только в экстренных случаях, когда человек представляет действительно большую угрозу для себя или окружающих, и только на короткое время.

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