Как влюбить детей в украинскую историю: может ли мультфильм изменить отношение к школьному учебнику

Почему современным детям недостаточно просто рассказывать исторические факты? Как превратить даты, имена и события в истории, которые хочется смотреть и обсуждать? Основательница образовательного проекта "Скарб" Христя Храновская и его креативный продюсер Ольга Навроцкая рассказывают, почему украинское прошлое стоит открывать по-новому, как анимация помогает оживить историю и почему этот процесс может быть увлекательным не только для детей, но и для взрослых.

У многих из нас история со школьных лет ассоциируется с длинными списками дат, именами правителей и битвами, которые нужно было запомнить к контрольной. Но за всем этим часто терялось самое интересное – люди, их характеры, решения, повседневная жизнь и события, которые формировали нашу страну.

К тому же украинскую историю столетиями переписывали, искажали и пытались стереть из памяти. Поэтому сегодня знакомство с собственным прошлым – это не только вопрос образования, но и возможность лучше понять себя, свою культуру и место Украины в европейской истории.

Именно из желания изменить отношение к изучению истории возник образовательный проект "Скарб". Его основательница Христя Храновская признается: в школе она сама не любила этот предмет и с трудом его сдала. Но позже поняла, как много теряет человек, когда воспринимает историю лишь как набор фактов для запоминания.

"История – это ведь не про даты! Это про нас. Про то, кто мы, откуда пришли, что умели, что создавали, за что боролись. И почему сегодня мы именно такие. Особенно сейчас, когда враг пытается уничтожить не только наши города, но и нашу память, знать собственную историю – жизненно важно", – говорит Христя.

В то же время на идею проекта повлияли и современные условия, в которых учатся украинские дети: кому-то приходится прерывать уроки из-за воздушных тревог, кто-то учится онлайн, а кто-то находится далеко от дома. Христя хотела создать доступный формат, который поможет детям знакомиться с украинской историей независимо от того, где они находятся.

"Мне захотелось создать что-то, что будет работать для всех этих детей. Что-то живое, увлекательное, доступное. Чтобы ребенок мог открыть мультфильм в любой точке мира – и вдруг влюбиться в собственную историю. Так родился "Скарб", – рассказывает основательница проекта.

Не превращать учебник в мультфильм, а рассказать историю по-новому

Для команды было принципиально важно не просто перенести учебный материал на экран. Над созданием уроков работают историки, ученые, методисты, психологи и учителя. Команда консультируется со специалистами в сфере образования, тестирует материалы и учитывает отзывы.

"Мы постоянно задавали себе вопросы: что ребенок должен понять после этой истории? Что его удивит? Что он запомнит не потому, что должен, а потому, что ему стало интересно? Ведь если мы просто возьмем учебник и превратим его в мультфильм, это будет тот же учебник, только анимированный", – объясняет Христя Храновская.

Еще один важный принцип "Скарба" – изменить оптику, через которую дети смотрят на украинское прошлое. Не сводить его лишь к трагедиям, завоеваниям и борьбе, а показывать историю сильной, благородной, предприимчивой нации, которая создавала государства, строила города, развивала культуру, торговала с Европой, умела договариваться и побеждать.

"Меня очень задевает, когда наша история сводится лишь к тому, сколько раз нас завоевывали, угнетали, уничтожали. Да, у нас было много трагедий. И мы должны их знать и помнить. Но это далеко не вся наша история! Мы создавали государства, строили города, торговали с Европой, развивали культуру, искусство, образование. Мы умели договариваться, рисковать, изобретать, побеждать", – подчеркивает Христя.

По ее мнению, такое знание прошлого формирует внутреннюю опору и помогает детям вырастать с чувством собственного достоинства, силы и свободы.

Как оживить историю с помощью анимации

За творческую реализацию проекта отвечает Ольга Навроцкая – писательница, режиссер и креативный продюсер "Скарба". Именно благодаря анимации команда получает возможность воссоздать историческую среду, показать архитектуру, одежду, предметы быта и детали разных эпох, сохраняя при этом динамику и понятный современному зрителю сюжет.

"Анимация – это полная свобода действий и очень понятный формат и для детей, и для взрослых. Конечно, с ее помощью мы можем показать практически полную историческую реконструкцию того времени, о котором рассказываем", – объясняет Ольга.

В то же время художественная свобода не означает произвольной трактовки событий. По словам креативного продюсера, команда работает над этим вместе – на этапе сценария и режиссерского видения.

"Мы максимально достоверны, поэтому художественная свобода – большая редкость и возможна лишь там, где она не противоречит историческим фактам", – отмечает она.

Важную роль играет и визуальный стиль. Команда выбрала реалистичную манеру изображения, которая помогает подчеркнуть исторические детали, но при этом сохранила анимационные приемы и добавила параллели с современностью. Так исторические события не превращаются в музейную реконструкцию, а становятся частью живого повествования.

История не только правителей, но и обычных людей

Одна из особенностей видеоуроков – в центре сюжета оказываются не только князья, короли и известные исторические личности, но и обычные люди, через судьбы которых зритель может почувствовать атмосферу определенной эпохи.

"Все наше повествование строится вокруг простых людей, вернее, подростков. Они становятся своеобразными проводниками в прошлое для современных детей. Их истории помогают легче установить эмоциональную связь с героями и увидеть, что за большими историческими событиями всегда стояли обычные люди – со своими переживаниями, мечтами, страхами и надеждами", – объясняет креативный продюсер.

Для команды важно, чтобы ребенок не просто получил определенный объем информации, а запомнил хотя бы часть исторического материала. Поэтому персонажи должны быть понятными и интересными для юной аудитории.

Пять анимационных историй, с которых можно начать знакомство со "Скарбом"

Сейчас образовательный проект предлагает пять видеоуроков, посвященных разным периодам украинской истории. Их можно смотреть как часть обучения или просто выбирать для знакомства с прошлым – самостоятельно или вместе с семьей.

1. "Великое расселение славян: быт и хозяйство"

Первый урок знакомит с жизнью наших предков более тысячи лет назад: их жилищами, одеждой, едой, ремеслами и хозяйством. Это возможность увидеть, как формировался повседневный мир славян и какой была их жизнь в гармонии с природой.

СКАРБ. Урок 1. Великое расселение славян. Быт и хозяйство.

2. "Княгиня Ольга. Легендарная политик средневековой Европы"

История о княгине, которая благодаря уму, системности и дальновидности стала одной из самых известных правительниц своего времени. В видео рассказывается о ее политических решениях, реформах и крещении, ставшем важным шагом в отношениях Руси с европейским миром.

СКАРБ. Урок 2. Княгиня Ольга. Легендарная политик средневековой Европы

3. "Князь Святослав Храбрый. Лидер, который шел впереди"

Видеоурок рассказывает о князе-воине, который жил так же, как его дружинники, и лично участвовал в походах. Зрители узнают о его военных стратегиях, знаменитом "Иду на вы!" и истории двузубца – родового знака Рюриковичей, ставшего основой современного украинского трезубца.

СКАРБ. Урок 3. Святослав Храбрый. Выдающийся военный стратег Х века

4. "Галицко-Волынское княжество – щит и меч средневековой Руси"

Эта история начинается с судьбы восьмилетнего Тимоша, который переживает падение Киева во время монгольского нашествия и отправляется на запад к князю Даниилу Романовичу. Через приключения мальчика зрители знакомятся с историей Галицко-Волынского государства, борьбой Даниила за объединение земель и основанием Холма.

Урок 4. Галицко-Волынское княжество – щит и меч средневековой Руси

5. История Луцка XV века и съезда европейских монархов 1429 года

В центре сюжета – четырнадцатилетний Тимко, сирота и ученик корчмаря. Его история переносит зрителей в средневековый Луцк, который стал местом встречи европейских правителей. Через повседневную жизнь мальчика и посетителей корчмы можно увидеть, как жили горожане и почему события, происходившие на уровне монархов, имели значение для обычных людей.

Видеоуроки № 4 и № 5 созданы при поддержке Украинского культурного фонда в рамках программы "Искусство в кадре", ЛОТ 1 "Аудиовизуальный контент".

Не заменить учителя, а пробудить интерес

Христя Храновская подчеркивает: "Скарб" не претендует на то, чтобы заменить традиционное обучение или учителя. Напротив, проект должен стать дополнительным инструментом, который поможет сделать знакомство с историей интереснее и побудит детей самостоятельно искать ответы.

"Для меня "Скарб" – это больше, чем мультфильмы. Мы создаем целый образовательный мир: истории, персонажей, архивы знаний, материалы, с которыми можно работать в классе или самостоятельно дома. И мне хочется изменить саму логику знакомства с историей. Не "выучи, потому что надо", а "смотри, как интересно, пойдем разбираться!"", – говорит основательница проекта.

Она убеждена: если после просмотра ребенок захочет открыть карту, найти больше информации о князе, расспросить родителей или поспорить с учителем – это уже важный результат.

И, пожалуй, в этом главная идея "Скарба": не просто рассказать детям, какой была история Украины, а помочь им захотеть узнать о ней больше. И сделать так, чтобы взрослые тоже с удовольствием присоединялись к этому открытию.

Справка о проекте "Скарб"

"Скарб" – это образовательная экосистема, в которой анимационные видео становятся отправной точкой для полноценного урока истории.

На платформе skarb.education учителя могут находить учебные материалы, сценарии уроков, презентации и визуальные материалы, которые помогают работать с историческими темами в классе, онлайн или во время самостоятельного обучения.

Каждое видео длится около семи минут. Его задача – не вместить всю информацию об исторической эпохе, а вызвать интерес, удивление и желание узнать больше. Важной частью проекта являются также дополнительные научно-образовательные материалы, призванные помочь детям и учителям глубже исследовать темы, затронутые в анимации. Материалы к новым эпизодам готовятся к публикации на образовательной платформе проекта.

Над созданием анимационного контента работает междисциплинарная команда историков, археологов, сценаристов, методистов, детских психологов и специалистов по анимации.

4-й и 5-й эпизоды созданы при финансовой поддержке Украинского культурного фонда в рамках конкурсной программы "Искусство в кадре", ЛОТ 1 "Аудиовизуальный контент".