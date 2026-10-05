Как составить 3 идеальных квадрата: головоломка со спичками

Головоломки со спичками – это удивительно элегантный тренажер для мозга. Все, что вам нужно для настоящего интеллектуального вызова, – это не суперсовременный гаджет, а небольшая коробка с деревянными палочками. Остальное сделает ваша фантазия. Смотрите изображение ниже.

Сегодня OBOZ.UA предлагает вам задачу на трансформацию фигур. Перед вами решетка, выложенная из 12 спичек. Вам предстоит переложить всего три из них, чтобы получить три идеальных квадрата. Ограничений по времени у головоломки нет, так что дайте себе волю как следует подумать над ее решением

Переместите всего три спички... Источник: amagicclassroom.com Развернуть

Главная прелесть таких задач заключается в том, что они позволяют выйти за рамки шаблонного мышления. Когда для преобразования исходной фигуры в нечто совершенно иное нужно переместить несколько палочек, приходится выходить за пределы стандартных представлений о геометрии и экспериментировать с углами, общими гранями, а также смотреть на форму под совершенно новым углом зрения.

Кстати, в этой задаче ключевую роль играют именно углы. Итак, если вы застряли и не можете придумать решение, то вот вам подсказка: квадраты должны соприкасаться друг с другом не гранями, а вершинами. Теперь еще раз как следует подумайте над головоломкой, чтобы решить ее самостоятельно.

А ответ здесь таков: чтобы сформировать из решетки три квадрата, нужно разобрать одну из внешних частей решетки. Пусть это будет правая сторона решетки. Освободившиеся две горизонтально расположенные и одна вертикальная спичка теперь можно использовать, чтобы закрыть остальные стороны решетки. Так и образуются три квадрата, которые идут в шахматном порядке и соприкасаются друг с другом только вершинами.

Ответ на головоломку. Источник: amagicclassroom.com

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой два маленьких и один большой треугольник нужно было превратить в два больших и один маленький.