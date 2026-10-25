"Какая разница, где пить Нурофен"? Украинка рассказала, что ее шокировало в детсадах Испании

В Испании родители отводят своих малышей в детские сады, несмотря на состояние здоровья ребенка. Если он не госпитализирован и может ходить самостоятельно, его болезнь – не повод оставлять ребенка дома.

Это заметила одна украинка, которая сейчас живет со своими детьми именно в Испании. Женщину удивило и шокировало поведение испанцев, но в сети ей подтвердили, что для этой страны такой подход является нормой.

Где пить Нурофен

Украинка предположила, что в Испании среди родителей детей, которые ходят в детский сад, "существует некая негласная договоренность". Она вспомнила, как было в Украине, когда в детский сад ходил ее старший сын.

"В Украине, когда он ходил в садик, если какой-то ребенок заболевал и мама приводила его в садик, в чате обязательно искали эту маму и травили, мол, зачем вы приводите больного ребенка в садик. А в Испании такое впечатление, что все дружно закрывают на это глаза. У ребенка могут быть сопли до колен, сильный кашель – и его все равно водят в садик. Типа какая разница, где пить Нурофен", – рассказала украинка.

Она спросила в сети, что люди думают по этому поводу. В комментариях женщине ответили, что это в целом нормальная ситуация для Испании. Более того – так происходит и в подавляющем большинстве других стран цивилизованного мира.

Солидарность с испанками

Действительно, в Украине не принято отводить больных детей в детские сады и школы. И действительно, другие подходы в других странах поначалу шокируют. Но со временем украинцы начинают понимать, что это нормальное явление.

Да, другая украинка рассказывает, что сначала тоже "нет-нет, если дети болеют, то все, никаких школ и садиков, сидим дома и лечимся". Но сейчас "если нет температуры, на сопли и кашель не обращаем внимания" и отправляем детей и в садики, и в школы. "Мы в этом вопросе солидарны с мамами-испанками", – говорит она.

Люди отмечают, что в Испании не существует отдельного больничного по уходу за ребенком (только в случае госпитализации его могут дать), поэтому "выхода нет" и "испанцы понимают друг друга".

И не только Испания

"Так это не только в Испании, в США тоже. И вообще в большинстве стран сопли и кашель не повод неделями держать детей дома, и, конечно, не повод оплачивать больничный. Просто мы привыкли, потому что так когда-то было в Украине", – рассказывают в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, в США дети ходят в детский сад даже с высокой температурой (до 38 градусов) – родители еще с утра дают малышам жаропонижающее и приводят их в группы.

А еще там родители не сдают деньги на нужды образовательного учреждения. Они платят дополнительно только за организацию поездок или мероприятий для детей, например выпускных или подобных праздников, рассказала нам украинка Юлия Кузьмин, которая работает в американском дошкольном учреждении.