Какой стакан наполнится быстрее всех: головоломка

Головоломки с водой и сосудами – отличный способ проверить свою внимательность и логическое мышление. На первый взгляд такие задания кажутся простыми, однако правильный ответ часто скрывается в мельчайших деталях. Смотрите изображение ниже.

Как пишет Smart Brain Puzzles, подобные интеллектуальные упражнения побуждают мыслить нестандартно и искать неочевидные решения. Предлагаем проверить, сможете ли вы определить, какой из семи стаканов первым наполнится водой.

Головоломка. Источник: smartbrainpuzzles.com

Перед вами изображение семи сосудов, соединенных системой трубок. Вода поступает из крана в стакан под номером 1, а оттуда должна распределяться между другими емкостями.

Ваша задача – определить, какой стакан наполнится первым.

Внимательно рассмотрите рисунок и попробуйте проследить путь воды от крана до каждой емкости. Не спешите с выводами, ведь некоторые трубки имеют незаметные препятствия, которые могут изменить направление потока.

Особое внимание обратите на места соединения трубок со стаканами. Именно там скрыта подсказка к правильному решению.

Правильный ответ

Правильный ответ – стакан №5.

Возможно, вы выбрали емкость под номером 6, ведь на первый взгляд вода должна быстро до нее добраться. Однако нижний канал, который должен был обеспечить этот путь, перекрыт.

Чтобы решить головоломку, нужно последовательно исключить все маршруты, по которым вода не может двигаться из-за заблокированных трубок.

Если внимательно проследить открытые соединения, окажется, что первой наполнится именно пятая чашка.

Секрет задания заключается не в скорости вычислений, а в умении замечать мелкие детали. Именно поэтому даже самая простая на вид головоломка может заставить задуматься.

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