Если у родителей нет хобби: 8 привычек, которые дети перенимают и несут во взрослую жизнь

Хобби, если оно у человека есть, становится важной частью его жизни, помогает лучше открывать для себя то, что ему нравится, глубже познавать себя и проявляться в творчестве. Однако в семьях, где родители не имеют хобби, дети нередко вырастают с определенными особенностями характера.

Как утверждает издание YourTango, нехватка времени на любимое занятие из-за работы или отсутствие интереса к саморазвитию и самовыражению передаются и младшему поколению. Повзрослев, дети родителей, у которых не было хобби, могут сталкиваться с вполне конкретными психологическими проблемами. Конечно, вероятность появления таких негативных последствий не равна 100%, но обратить на них внимание все же стоит. Итак, какие привычки могут сохраняться во взрослом возрасте, если родители не имели увлечений

Чувство вины за отдых

Людям, которые выросли в семьях без хобби, часто сложно просто ничего не делать. В детстве они видели, как родители постоянно занимались домашними делами и почти не позволяли себе отдыхать и уделять время себе. Поэтому со временем у них возникает чувство вины каждый раз, когда они решают расслабиться.

Вместо того чтобы выделить время на передышку, они изнуряют себя домашними обязанностями и стараются все время быть занятыми. В их детстве свободного времени, скорее всего, почти не было, а каждое занятие должно было приносить практическую пользу.

Постоянно быть активным – неплохо, но чрезмерная занятость без развлечений и отдыха в итоге приводит к истощению. Такие взрослые дети привыкают думать, что всегда должны быть ответственными и заниматься полезными делами.

Отсутствие хобби у родителей... Источник: Pexels Развернуть

Непонимание того, что им нравится

Поскольку у родителей не было собственных увлечений, дети в таких семьях часто не видели примера того, как можно находить интересные занятия. Им было не от чего оттолкнуться, поэтому во взрослом возрасте им бывает сложно понять, что на самом деле приносит удовольствие. В детстве они, возможно, решили, что хобби – это пустая трата времени, и перенесли такое отношение во взрослую жизнь.

Как объясняет профессор психологии Сара Прессман, увлечения часто воспринимают как признак сбалансированной и насыщенной жизни. Поэтому их отсутствие может вызывать чувство неполноценности или мысль, что человек проводит время недостаточно интересно.

Привычка отвлекаться, чтобы не скучать

Взрослые, которые выросли с родителями без увлечений, часто стараются заполнить каждую свободную минуту. Им важно постоянно чем-то заниматься, ведь они плохо переносят скуку. Вместо того чтобы найти интересное занятие, они нередко просто ищут способ отвлечься – чаще всего с помощью социальных сетей.

Они хватаются за телефон и бездумно листают ленту, часами просматривают TikTok или Instagram. Такая активность не требует особых усилий и не заставляет много думать, поэтому становится простым способом скоротать время. Однако в перспективе это не идет на пользу: чрезмерное использование соцсетей может негативно влиять на психическое здоровье и общее самочувствие.

Хобби помогают проявлять себ... Источник: Pexels Развернуть

Готовность тратить деньги только на необходимое

Если у родителей не было собственных интересов, дети могли так и не научиться радовать себя приятными покупками. С раннего возраста они усваивали, что деньги нужно тратить экономно и только на то, без чего нельзя обойтись. Они не покупали себе игрушки просто ради удовольствия, не просили сладостей в кондитерской. Все покупки имели практическое назначение – одежда, хозяйственные товары и другие необходимые вещи.

Во взрослом возрасте такое отношение к деньгам сохраняется. Даже если человек хорошо зарабатывает и может позволить себе потратить немного больше, он отказывается от покупок, которые не считает необходимыми. Поскольку в детстве он не видел, чтобы родители покупали что-то просто для собственного удовольствия, то и финансовую грамотность может понимать как умение не тратить ни копейки на развлечения.

Отсутствие готовности пробовать новые занятия

Не все взрослые, чьи родители не имели увлечений, отказываются от собственных хобби. Однако им может быть сложно решиться попробовать что-то незнакомое. Например, человек берется за вязание или рисование, но бросает занятие, как только понимает, что у него не все получается. Он не осознает, что для удовольствия от хобби вовсе не обязательно быть умелым или добиваться высоких результатов.

Иногда проблема заключается еще и в постоянном сравнении себя с другими. Если друзья хорошо умеют вязать крючком, человек может чувствовать себя неудачником из-за того, что пока не достиг такого же уровня мастерства. Он воспринимает увлечение как еще одну задачу, которую нужно выполнить как можно лучше, а не как возможность отдохнуть и получить удовольствие от процесса.

Отсутствие хобби формирует с... Источник: Pexels Развернуть

Неумение находить время для себя

Люди, выросшие в семьях без увлечений, нередко избегают времени наедине с собой. Поскольку их родители тоже постоянно чем-то занимались, такое поведение кажется им вполне привычным. Они убеждены, что чем больше дел в расписании, тем лучше. Но постоянная занятость в итоге истощает. Поэтому такие люди часто посвящают свободное время заботе о других: так они остаются при деле и могут не оставаться наедине с собой.

Завистливость

Взрослые, которым в детстве не хватало веселья и увлечений, часто сравнивают свою жизнь с жизнью близких. Они замечают, что у других есть интересные хобби, которые приносят им радость, и невольно задумываются, почему их собственная жизнь не такая насыщенная. Из-за этого им может казаться, что они живут скучно и неинтересно. Из-за этого может возникать зависть к другим.

Ожидание, что другие скажут, чем им заняться

Когда таким людям нечего делать, они могут полагаться на чужие предложения и решения. Например, если друзья собираются на поздний завтрак, они охотно присоединятся, потому что просто не знают, чем могли бы заняться самостоятельно.

Они привыкают к мысли, что для приятного досуга нужны другие люди, которые решат, куда пойти и что делать. Такая зависимость от чужих инициатив может лишь усиливать страх одиночества. А когда у человека нет собственных способов интересно провести время, тревога из-за отсутствия компании может становиться особенно сильной.

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