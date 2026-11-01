"Какой позор! Вы какого года рождения?" Мама пятиклассника возмутилась загадкой про макитру, но сама нарвалась на хейт. Видео

Мать школьника не смогла понять значение слов из народной загадки и предположила, что макитра – это кастрюля. Ее видео в TikTok вызвало оживленное обсуждение, а пользователи соцсети начали объяснять женщине значение старинной украинской посуды и особенности народного творчества.

Ролик появился в TikTok-аккаунте @paramedic_v_teplyci. Женщина показала задание по украинской литературе для пятого класса и попыталась самостоятельно разгадать загадку. Однако ее рассуждения о макитре, дырке и возможном ответе вызвали немало критики в комментариях.

Загадка для школьников

В видео мама пятиклассника зачитала задание, которое дети получили по украинской литературе:

"На вкус уродился, еще и маслом умылся, в макитре скакал, недолго нажился, в дырку скатился, круть-верть, да и пропал".

Женщина попыталась объяснить каждую строку. Слово "уродився" она связала со вкусом, а макитру назвала возможным аналогом кастрюли.

Больше всего ее заинтересовало упоминание о дырке. Мама школьника предположила, что речь идет о рте, а затем высказала свою версию ответа – возможно, это вареник.

"Переведите мне, пожалуйста, на украинский язык, что означает макитра. А то мне в голову лезут всякие такие дурацкие, нелитературные слова", – сказала автор видео.

Реакция пользователей

В комментариях пользователи TikTok не согласились с такой трактовкой и начали объяснять женщине значение загадки. Некоторые посоветовали больше читать украинскую литературу и знакомиться с народными традициями.

Пользовательница aleksandra1602 написала, что родителям стоит хорошо знать украинский язык, читать произведения отечественных авторов и приучать детей к чтению.

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Другая комментаторка, lilija672, объяснила, что загадка относится к жанру устного народного творчества, в котором предмет или явление описывают завуалированно.

Она также разобрала содержание строк:

"На диво уродился" – из теста. Макитра – это старинная посуда, в которой раньше подавали блюда. В масле вареники умываются, а затем их едят.

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Еще один пользователь, Сенянин, поделился собственными детскими воспоминаниями. Он рассказал, что сам родом из Одесской области, но хорошо знает, что такое макитра и макогон.

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По его словам, дед растирал в макитре мак для кутьи с медом. Также эту посуду использовали для приготовления чеснока к холодцу и смеси чеснока с салом для борща.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как украинцы устроили дискуссию из-за загадки для первоклассников.