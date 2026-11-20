"Запрет телефонов в школе – не панацея". Ученые поделились результатами исследования: что на самом деле влияет на успехи детей в учебе

Родители и учителя по всему миру обеспокоены тем, насколько негативным может быть влияние смартфонов на результаты обучения школьников. И в США уже более 40 штатов на законодательном уровне ограничили использование гаджетов в школах. Однако новое исследование ставит под вопрос эффективность такого решения.

Как пишет The Guardian, работа, проведенная Центром исследований образовательной политики Гарвардского университета, показала, что строгие ограничения на использование телефонов в школах США дают небольшой положительный эффект. Речь идет о правилах, согласно которым ученики должны сдавать смартфоны в специальные запирающиеся чехлы на весь учебный день. Впрочем, исследователи предполагают, что дальнейшее соблюдение таких мер может более существенно улучшить результаты обучения.

Чтобы прийти к таким выводам, ученые проанализировали результаты тестирования 3,3 миллиона учеников из 4600 школ по всей стране. По их оценкам, достигнутый прогресс можно сравнить с дополнительными одной-двумя неделями обучения в течение года.

В целом успеваемость школьников в мире снижается с 2013 года – примерно тогда смартфоны с доступом к социальным сетям начали стремительно распространяться. Исследователи хотели выяснить, удалось ли остановить эту тенденцию после того, как школы начали забирать у учеников телефоны, объяснил профессор Гарвардского университета Томас Кейн, один из авторов работы.

"Наш ответ – да, запрет телефонов действительно положительно влияет на учебный прогресс. Но это не универсальное средство", – отметил Кейн. По его словам, результаты ухудшались постепенно в течение десяти лет, поэтому неудивительно, что и улучшение требует времени. В исследовании использовали результаты тестов по математике и чтению учеников с четвертого по десятый класс за последние пять учебных лет.

Успеваемость школьников нача... Источник: Pexels Развернуть

"Школам не стоит ожидать резкого улучшения успеваемости сразу после введения ограничений. Однако хранение телефонов учеников в специальных чехлах – относительно недорогой способ добавить одну-две учебных недели в год. Со временем этот эффект может накапливаться, так же как постепенно ухудшались результаты раньше", – говорится в исследовании. По оценкам авторов, такое улучшение компенсирует примерно половину ежегодного снижения результатов тестирования, которое наблюдается с тех пор, как смартфоны стали массовыми.

Новые исследования, демонстрирующие сложность этой проблемы, появляются на фоне того, что более 40 штатов США уже приняли законы об ограничении использования смартфонов в школах. Об этом свидетельствует отчет Phone Free Schools State Report Card, который отслеживает законодательные инициативы штатов в отношении телефонов.

Правила существенно различаются в зависимости от штата и часто оставляют школам возможность самостоятельно определять собственную политику. В результате в США стране сложилась пестрая система ограничений и способов их соблюдения.

Аргумент в пользу запрета смартфонов в школах прост: телефоны постоянно отвлекают. Если убрать их, ученики смогут лучше сосредоточиться на уроках, больше общаться с одноклассниками и в итоге усваивать больше материала.

Однако опубликованное исследование показывает, что даже если школы хранят телефоны в специальных чехлах или запрещают приносить их на уроки, полностью оградить учеников от цифрового мира не удается. К тому же связь между использованием смартфонов и результатами учебы не так однозначна.

Имеющиеся данные о влиянии з... Источник: Pexels Развернуть

Другое исследование, опубликованное в мае, пришло к выводу, что строгие школьные запреты на телефоны оказывают "почти нулевое" влияние на результаты тестирования. Авторы сравнили школы, где действуют такие ограничения, с десятками тысяч других учебных заведений.

Исследователи выявили "умеренное положительное влияние" ограничений на результаты тестирования старшеклассников в течение трех лет, особенно по математике. В то же время авторы отчета – ученые из Стэнфордского университета, Мичиганского университета, Университета Дьюка и Пенсильванского университета – не спешили утверждать, что запреты в целом улучшают учебу.

Оба исследования фактически подводят к схожему выводу, отметил экономист образования из Стэнфордского университета Томас Ди, один из авторов работы Национального бюро экономических исследований. "Первые результаты введения школьных запретов на телефоны в основном разочаровывают и оставляют немало вопросов без ответа", – сказал он.

Исследователи убеждены, что... Источник: Pexels Развернуть

Вопрос вызывает и то, действительно ли школы и местные власти контролируют соблюдение уже введенных запретов, отметила психолог из Университета штата Калифорния в Сан-Диего Джин Твенге, автор книги "10 правил воспитания детей в высокотехнологичном мире". Достаточно спросить любого учителя или подростка, чтобы услышать: некоторые запреты существуют только на бумаге. Школьники придумывают разные способы их обходить – например, прячут в специальные чехлы запасные телефоны или даже камни в форме смартфонов. В школах, где ученикам просто велят оставлять гаджеты в рюкзаках, правила тоже соблюдают далеко не все.

"Довольно часто бывает так: в школе действует правило, что телефоны запрещены в течение всего учебного дня, от первого до последнего звонка, но заходишь туда – и смартфоны повсюду", – рассказала Твенге. Она также поставила под сомнение, действительно ли запрет телефонов помогает устранить отвлекающие факторы: "А пользуются ли ученики в школе ноутбуками? Может быть, они просто сидят в социальных сетях с них?"

Кроме того, на успеваемость влияет использование смартфонов вне школы, подчеркнула Твенге. "Если во время подготовки к урокам телефон лежит рядом, насколько хорошо ученики на самом деле усваивают материал?"

Кейн из Гарвардского университета соглашается, что влияние использования смартфонов вне школы – "главный вопрос". Однако исследователям до сих пор не удалось проверить предположение родителей и педагогов о том, что ночной просмотр YouTube и других платформ вредит учебе.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какие новые риски может создать запрет смартфонов в школах.