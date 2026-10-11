Забудьте о "в конце концов": как правильно говорить по-украински

Некоторые языковые ошибки настолько привычны, что мы почти перестаем их замечать. Особенно это касается конструкций, которые дословно переносятся с русского на украинский. Слова вроде бы украинские, смысл понятен, но сама фраза звучит неестественно.

Один из таких случаев – "в кінці кінців". OBOZ.UA сообщает, что это выражение образовалось под влиянием русского "в конце концов", поэтому в украинском языке его лучше заменять исконными эквивалентами.

Чаще всего подойдут такие варианты:

зрештою;

врешті-решт або урешті-решт;

кінець кінцем.

Выбор зависит от контекста и от того, какой именно оттенок мы хотим передать.

"Зрештою" уместно использовать, когда речь идет об окончательном результате, решении или итоге длительной ситуации.

Например:

Ми довго сперечалися, але зрештою знайшли компроміс.

Зрештою вона вирішила не переносити поїздку.

Погода кілька разів змінювалася, та зрештою небо прояснилося.

Кстати, "зрештою" пишется слитно. Не стоит путать его с словосочетанием "з рештою": "Он остался поговорить с остальными гостями".

"Врешті-решт" уместно, когда мы хотим подчеркнуть завершение долгого процесса или результат, которого пришлось долго ждать.

Например:

Врешті-решт автобус приїхав.

Після кількох невдалих спроб вона врешті-решт знайшла потрібну адресу.

Врешті-решт довелося визнати, що початковий план не спрацював.

"Кінець кінцем" также является нормативным украинским выражением. Оно может передавать как итог, так и определенную эмоциональную настойчивость.

Например:

Кінець кінцем ми маємо ухвалити якесь рішення.

Кінець кінцем, скільки можна відкладати цю розмову?

Вони кілька разів переносили зустріч, але кінець кінцем усе владнали.

Однако буквальный эквивалент нужен не всегда. Русское "в конце концов" в зависимости от ситуации можно передать совсем другими словами: "так чи інакше", "рано чи пізно", "хоч-не-хоч", "як не крути".

Например:

Рано чи пізно доведеться це зробити.

Так чи інакше рішення треба ухвалити сьогодні.

Хоч-не-хоч, а доведеться починати спочатку.

Як не крути, а часу залишилося небагато.

Кстати, популярное выражение "два сапога пара" – типичная языковая калька, возникшая в результате дословного перевода русской поговорки. Так говорят о людях, похожих по характеру, манерам, взглядам, поведению или образу жизни. Как перевести этот фразеологизм на украинский язык – читайте в материале.

OBOZ.UA предлагает узнать, как перевести слово "отнюдь" на украинский язык.