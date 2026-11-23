Остались считаные дни: в МОН напомнили о сроках утверждения грантов на образование

Министерство образования и науки призвало студентов подтвердить гранты на обучение в университетах. Если сертификат уже появился в Дії, необходимо открыть его, проверить данные и подтвердить с помощью Дія.Підпису.

Уже сформировано 47 302 гранта, студенты уже подтвердили 37 368 грантов, однако более 9 тысяч еще ждут подтверждения. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

Еще почти 2 тыс. грантов требуют внесения данных от университетов.

До какого числа нужно подтвердить грант на образование

29 ноября – для тех, кто поступил в 2026 году, в частности в магистратуру

3 декабря – для поступивших в 2024 и 2025 годах, которые продолжают получать грант

Если сертификат еще не появился или в нем есть ошибка, студентам необходимо обратиться в выбранное учебное заведение, чтобы проверить данные в ЕГЕБО.

Как подтвердить грант в Дії

Сертификат на получение гранта формируется автоматически на основании данных ЕГЕБО для соискателей, которые соответствуют условиям программы.

Обновить приложение Дія и проверить, активирован ли Дія.Підпис.

После получения уведомления открыть сертификат в Дії.

Проверить персональные данные, название учебного заведения и образовательной программы, сумму гранта и срок подтверждения.

Подтвердить согласие на получение или продление гранта с помощью Дія.Підпису в установленный срок.

Если сертификат не появился или в нем есть ошибка, необходимо обратиться в свое учебное заведение для проверки данных в ЕГЕБО. Сертификаты будут передавать в Дію после внесения и проверки информации, поэтому они могут появляться в разное время.

При возникновении технических проблем с подтверждением сертификата в мобильном приложении Дія оперативно обратитесь к техническому администратору приложения Дія.

Когда поступят средства

После подтверждения сертификата МОН будет издавать приказы о предоставлении или продлении грантов. В них будут определять размер помощи и распределение суммы на платежи. Средства будут перечислять непосредственно учреждениям образования по мере утверждения приказов в течение ноября–декабря 2026 года. Первый платеж по программе грантов планируется осуществить до конца 2026 года.

Какова сумма гранта на обучение в 2026 году

Базовые суммы для получателей степени бакалавра (а также медицинской, фармацевтической, ветеринарной магистратуры)

18 500 грн – если два предмета НМТ сданы на 150+ баллов; для специальностей с особой поддержкой – 140+ баллов;

27 000 грн – если два предмета НМТ сданы на 170+ баллов.

Базовые суммы для поступивших в магистратуру в 2026 году

27 000 грн – если предметы ЕВЭ и ЕПВИ/ЕГКЭ сданы на 140+ баллов; для специальностей с особой поддержкой – 130+ баллов;

40 000 грн – если каждый из двух предметов ЕВЭ и ЕПВИ/ЕГКЭ сдан на 160+ баллов.

Размер гранта может быть выше базового благодаря коэффициентам поддержки отдельных специальностей – 1,3 или 1,5.

Сохраняется также дополнительная поддержка поступающих, которые в этом году получили полное общее среднее образование в Запорожской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях и выбирают обучение в учреждениях высшего образования в этих же областях, за счет применения повышающего коэффициента 1,5. Коэффициент не применяется к поступающим из указанных регионов, которые выбрали обучение в других областях, или к тем, кто поступает из других областей в прифронтовые вузы.

Точный размер гранта и основания для его определения будут указаны в электронном сертификате, который сформируется автоматически и поступит в приложение Дія.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине впятеро увеличили размер президентских грантов для молодых ученых и докторов наук.