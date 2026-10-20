"Спрашивать об этом в 40 лет – стыдно!" Украинка обратилась в МОН по поводу занятий во время воздушной тревоги, но подверглась критике

Украинка, ведущая социальные сети под ником nadiynо, обратилась в Министерство образования и науки по поводу обучения в школах во время воздушной тревоги. В частности, она отметила, что в это время родители вынуждены выступать в роли учителей, поскольку уроки для школьников не проводятся.

Об этом женщина написала в посте в Threads. Мама школьника подчеркнула, что ей пришлось воспользоваться искусственным интеллектом, чтобы решить задачу ребенка.

Украинка обратилась в МОН. Источник: Скриншот

"Министерство образования Украины! Может быть, нужно создать другую форму обучения? Во время тревоги онлайн-обучение и дистанционное обучение отсутствуют. Все родители становятся учителями широкого профиля. Видеоформат – презентация! Вот в 40 лет я обращаюсь за помощью к ChatGPT", – написала женщина.

В то же время не все пользователи сети согласились с таким мнением. В частности, некоторые жаловались, что уроки дети могут смотреть на онлайн-платформах. Кроме того, школьникам объясняют, как работать с картами, поэтому большинство заданий они могут решать самостоятельно, а самой женщине должно быть стыдно за подобные вопросы.

Что не так с онлайн-обучением. Источник: Скриншот

"Ребенок, уже обладая навыками работы с картой, должен был бы самостоятельно составить контурную карту и решить кроссворд. Тем более что эта карта задается после как минимум двух уроков, на которых детей учат, что такое карта и как с ней работать".

Мама школьника обратилась в МОН. Источник: Скриншот

"Абсолютно все школьные уроки есть на YouTube. Напишите название раздела и класс. Вам было бы полезно вместе с ребенком изучать еще и украинский язык, особенно правописание. Вы в 40 лет не знаете, как искать информацию в Google? Напишите тему и класс. Вам выдаст 150 онлайн-уроков: от министерства образования, от учителей, от кого угодно".

Как проходят уроки в школе. Источник: Скриншот

"Если это 5-й класс – то ученик мог бы сделать это самостоятельно. А всеукраинская школа онлайн просто существует. Там есть все предметы и все уроки".

Почему дети учатся онлайн. Источник: Скриншот

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