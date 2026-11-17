Засчитать лучшие баллы не получится: директор УЦОКО объяснила сложности сдачи НМТ с двух попыток

Если абитуриенты будут иметь две попытки сдать национальный мультипредметный тест (НМТ), то они не смогут выбрать лучший вариант. Так, балл за первое тестирование аннулируют, а засчитают результаты второй попытки сдать экзамен. Кроме того, такая возможность повлияет и на продолжительность вступительной кампании и образовательного процесса.

Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью изданию "Зеркало недели". Она подчеркнула, что абитуриенты имеют такой выбор и сейчас: если они недовольны результатом, то могут лучше подготовиться и сдать экзамен повторно в следующем году.

"Принятие решения о возможности второй попытки сдать НМТ, да еще и вместе с двухдневной моделью тестирования, может существенно растянуть во времени вступительную кампанию. Некоторые эксперты предлагают начать тестирование раньше, например, в апреле, или продолжить его в сентябре. Конечно, такие предложения можно рассматривать, но в то же время важно учитывать несколько значимых фактов", – сказала Вакуленко.

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Она добавила, что проведение НМТ в апреле может создать трудности для учеников, ведь к тому времени они еще не завершат изучение школьной программы. Кроме того, для тестирования используют помещения школ, колледжей и университетов, которые должны в первую очередь обеспечивать обычный учебный процесс. Поэтому перенос НМТ на более ранний срок или продление его до сентября будет означать, что на этот период учебные заведения лишатся доступа к компьютерам, аудиториям и части педагогов.

По ее словам, повторная сдача вступительных экзаменов обычно не предусмотрена в европейских странах. Лишь в некоторых из них такой возможностью можно воспользоваться, если ученик не преодолел минимальный порог.

"В Польше нужно набрать не менее 30% от максимального количества тестовых баллов, чтобы преодолеть порог "сдал/не сдал". У нас это преимущественно 15% тестовых баллов", – сказала директор УЦОКО.

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В то же время в США абитуриенты могут повторно сдавать экзамены SAT и ACT, но они не в полной мере связаны по содержанию со школьной программой. Кроме того, эти экзамены платные: например, SAT стоит 68 долларов США. К тому же их проводит крупное агентство, у которого есть постоянные центры и сотрудники и которое занимается только экзаменами.

"У нас НМТ встроен в систему образования, а УЦОКО как государственное учреждение проводит тестирование за счет бюджета. Учебные заведения, которые все лето обеспечивают проведение тестирований в таких сложных условиях, не получают компенсации. Мы оплачиваем работу только тех специалистов этих учреждений, которые непосредственно привлечены к проведению оцениваний", – подытожила Вакуленко.

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