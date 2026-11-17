Применяется принцип "образовательной миграции": в КГГА объяснили, почему в столице нет подземных школ

Сравнивать потребность Харькова и Киева в подземных школах некорректно, поскольку города сталкиваются с разными угрозами безопасности. Такое мнение высказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по гуманитарным вопросам Валентин Мондриевский.

В интервью изданию "Главком" чиновник рассказал, что Киев сейчас остается крупнейшей образовательной общиной страны: в коммунальных и частных учебных заведениях столицы получают образование более 300 тысяч детей. При этом Мондриевский объяснил, почему нельзя напрямую сравнивать количество подземных школ в двух городах.

"Нам ставят в упрек, что в Харькове есть 10 подземных школ, где дети учатся одновременно. У нас тоже есть такие учреждения, но в Харькове их строили за счет государственного бюджета, а в столице это строится за счет киевлян (то есть городского бюджета). Конечно, всем прифронтовым городам нужно помогать, но Киев – тоже стратегическая цель для врага", – отметил он.

Мондриевский уточнил, что в подземной школе должно быть достаточно места для всех участников образовательного процесса, чтобы занятия могли продолжаться даже во время воздушных тревог. Сейчас в очном формате работает половина столичных школ. В то же время строительство новых подземных учреждений сейчас считают нецелесообразным, в частности из-за того, что количество детей постепенно сокращается. "Поэтому применяем принцип "образовательной миграции" – если детей становится меньше, классы можно объединять в здании одной школы. Это управленческие решения, которые не требуют строительства новых учреждений", – добавил он.

Валентин Мондриевский объясн... Источник: facebook.com/valentyn.mondryivskyy Развернуть

Чиновник подчеркнул, что ситуация с безопасностью в Харькове существенно отличается от киевской, поэтому потребность в подземных школах там гораздо острее. "В Харькове все понятно – туда баллистика долетает за полторы минуты – нет времени на реакцию. Поэтому строить школы под землей – это безальтернативное решение для харьковчан. Мы же строим новые сооружения двойного назначения (с противорадиационными свойствами) с 2023 года – определили потребность возвести таких 46, и 13 будут готовы к концу года", – пообещал чиновник.

Мондриевский также указал, что большое количество простейших укрытий появилось в Киеве благодаря обустройству подвалов, которые раньше для этого не были приспособлены. "Там сделали вентиляцию, провели свет, заменили трубы, поставили парты. И в результате: более чем в половине школ ученики и педагоги могут продолжать обучение в укрытиях во время тревог", – подчеркнул чиновник.

Он также привел данные о расходах города на защитную инфраструктуру. В этом году из бюджета Киева выделили почти 500 млн грн на ремонт и обустройство укрытий и примерно 900 млн грн на строительство новых. Всего с начала полномасштабного вторжения на эти нужды направили около 6 млрд грн. Как отметил Мондриевский, укрытия и впредь будут оставаться среди приоритетных направлений финансирования в бюджете столицы на следующий год. Город должен заботиться о безопасности даже после окончания войны, добавил он.

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