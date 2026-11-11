"Засвітла" или "засвітло"? Как правильно говорить о времени суток перед сумерками
Для украинских наречий, в то...
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Часто родители, отпуская ребенка гулять одного, просят его вернуться до того, как на улице стемнеет. Но как правильно написать это одним метким словом на украинском языке – "засвітла" или "засвітло"?
OBOZ.UA изучил словари и рекомендации языковедов, чтобы разобраться в нюансах. Оказывается, правильный вариант только один.
Итак, чтобы одним словом назвать время суток до наступления сумерек, пока дневной свет еще в полной силе, в украинском языке употребляем наречие "засвітла" с буквой а в конце. Написание через о является ошибкой и следствием длительной русификации – в русском языке это слово действительно пишут "засветло".
Толкование слова "засвітла".
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Так же пишем и наречие-антоним – "затемна". "Вийти з дому засвітла, а повернутися затемна".
Также можно употреблять синонимы:
- завидка;
- завидна;
- повидному;
- повидну.
Если же говорим о темном времени суток, то здесь можем заменить "затемна" на:
- присмерком;
- поночі;
- смеркома;
- до світання;
- як стемніє.
Обратите внимание, украинским наречиям в целом свойственен суффикс -а в конце слова (не окончание, ведь наречия являются неизменяемыми словами). Так же пишем близька, здалека, донедавна, довкола, дарма, допізна и так далее.
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