"Зеесушний", "різьбяр" и "впівсили": 10 самых сложных слов Радиодиктанта национального единства 2026

Интрига наконец раскрыта – "Суспільне. Культура" опубликовало текст Радиодиктанта национального единства 2026. Небольшое эссе Артура Дроня наделало шума в соцсетях, ведь содержало немало сложных в написании слов.

OBOZ.UA собрал десятку слов, правописание которых вызвало больше всего трудностей. Объясняем, почему они пишутся именно так.

Зеесушний – главный камень преткновения этого Радиодиктанта. Это суффиксальное образование от аббревиатуры ЗСУ. Согласно действующему правописанию, такие слова пишутся строчными буквами. А фонетическая запись слов (как слышим, так и пишем), свойственная украинскому языку, побуждает нас использовать в нем две буквы е подряд. Аббревиатуру ЗСУ правильно читаем как [зе-ес-у], а значит, образованное от нее прилагательное передаем на бумаге с использованием гласных букв.

Кстати, в "Суспільном" отметили, что написание "ЗСУшного" не будут считать ошибкой. Ведь именно в таком виде слово является элементом авторской орфографии писателя Артура Дроня, который создал текст диктанта. Впрочем, такое написание не является нормативным.

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Блокпости и держкордони – это сложносокращенные слова, в каждом из них по две основы ("блокувальний пост" и "державний кордон" соответственно). Такие слова в украинском языке пишутся слитно. Как и "Кабмін", "адмінресурс", "медзаклад" или "мультфільм".

Різьбяр – здесь так и просится апостроф, но после двух корневых согласных (в нашем случае это зб) апостроф не ставится. По той же причине мы пишем "морквяний" и "медвяний"

Пів хвилини – согласно действующему правописанию, несклоняемое числительное пів в значении "половина" пишется отдельно от существительного.

Впівсили – а вот это слово уже нужно писать слитно. Ведь это сложное наречие, образованное из нескольких основ. Так же пишем "натщесерце", "обабіч" та "стрімголов".

Гіперсильно – если в слове есть иноязычная первая часть, которая определяет количественное проявление чего-либо, то такое слово пишется слитно. "Гіпер" – греческое слово, означающее "сверх", "сверху", а значит, "гіперсильно" пишем без дефиса. Как и, например, диагноз "гіпертонія".

Часопростір и слововживання – снова сложные слова из двух основ, но на этот раз с соединительной гласной. Между "час" и "простір", а также между "слово" и "вживання" здесь стоит о. Поскольку она выполняет именно соединительную роль, такое слово не разделяем. Так же пишутся и аналогичные по строению слова "Водохреща", "чорнозем" или "важкоатлет".

Росзлонити – еще одно слово из Радиодиктанта, которого не найдешь в словарях. В нем оно употребляется с существительным "шторы" в значении раскрыть, раздвинуть. Но это интересный и неочевидный пример того, как используется в украинском языке префикс роз-. По правилам правописания он ничем не отделяется от основы. Ведь спальник зеесушный все "розстібали" тоже одним словом и не сомневались в этом.

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