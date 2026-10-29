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"Зеесушний", "різьбяр" и "впівсили": 10 самых сложных слов Радиодиктанта национального единства 2026

Юлия Потерянко

Хитрый Артур Дронь доставил...

Источник: Facebook / Артур Дронь

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Интрига наконец раскрыта – "Суспільне. Культура" опубликовало текст Радиодиктанта национального единства 2026. Небольшое эссе Артура Дроня наделало шума в соцсетях, ведь содержало немало сложных в написании слов.

OBOZ.UA собрал десятку слов, правописание которых вызвало больше всего трудностей. Объясняем, почему они пишутся именно так.

Зеесушнийглавный камень преткновения этого Радиодиктанта. Это суффиксальное образование от аббревиатуры ЗСУ. Согласно действующему правописанию, такие слова пишутся строчными буквами. А фонетическая запись слов (как слышим, так и пишем), свойственная украинскому языку, побуждает нас использовать в нем две буквы е подряд. Аббревиатуру ЗСУ правильно читаем как [зе-ес-у], а значит, образованное от нее прилагательное передаем на бумаге с использованием гласных букв.

Кстати, в "Суспільном" отметили, что написание "ЗСУшного" не будут считать ошибкой. Ведь именно в таком виде слово является элементом авторской орфографии писателя Артура Дроня, который создал текст диктанта. Впрочем, такое написание не является нормативным.

Суспільне не будет засчитыва...

Источник: Скриншот

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Блокпости и держкордони – это сложносокращенные слова, в каждом из них по две основы ("блокувальний пост" и "державний кордон" соответственно). Такие слова в украинском языке пишутся слитно. Как и "Кабмін", "адмінресурс", "медзаклад" или "мультфільм".

Різьбяр – здесь так и просится апостроф, но после двух корневых согласных (в нашем случае это зб) апостроф не ставится. По той же причине мы пишем "морквяний" и "медвяний"

Пів хвилини – согласно действующему правописанию, несклоняемое числительное пів в значении "половина" пишется отдельно от существительного.

Впівсили – а вот это слово уже нужно писать слитно. Ведь это сложное наречие, образованное из нескольких основ. Так же пишем "натщесерце", "обабіч" та "стрімголов".

Гіперсильно – если в слове есть иноязычная первая часть, которая определяет количественное проявление чего-либо, то такое слово пишется слитно. "Гіпер" – греческое слово, означающее "сверх", "сверху", а значит, "гіперсильно" пишем без дефиса. Как и, например, диагноз "гіпертонія".

Часопростір и слововживання – снова сложные слова из двух основ, но на этот раз с соединительной гласной. Между "час" и "простір", а также между "слово" и "вживання" здесь стоит о. Поскольку она выполняет именно соединительную роль, такое слово не разделяем. Так же пишутся и аналогичные по строению слова "Водохреща", "чорнозем" или "важкоатлет".

Росзлонити – еще одно слово из Радиодиктанта, которого не найдешь в словарях. В нем оно употребляется с существительным "шторы" в значении раскрыть, раздвинуть. Но это интересный и неочевидный пример того, как используется в украинском языке префикс роз-. По правилам правописания он ничем не отделяется от основы. Ведь спальник зеесушный все "розстібали" тоже одним словом и не сомневались в этом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему фраза Эктора Хименеса-Браво "на балькон!" не такая уж и ошибка.

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Правописание Украиныукраинский языкАртур Дронь
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