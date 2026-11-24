Никаких уговоров, мультиков во время обеда или слез за столом: украинская воспитательница рассказала интересные факты о детских садах в Канаде

В канадском детском саду малышей не заставляют доедать, если они не хотят. Детям постоянно предлагают еду, поэтому они не ходят голодными, однако если воспитанники съедят лишь два кусочка сыра, никто не будет говорить: "еще ложечку за маму".

Об этом в посте в Facebook рассказала украинка Диана, которая работает в канадском детском саду. Она отметила, что дети сами решают, сколько им съесть, а во время обеда их никто не уговаривает и не включает мультфильмы.

"Дети сыты, им регулярно предлагают еду, просто мы не заставляем доедать все до крошки и не давим на ребенка, чтобы он должен был это в себя "впихнуть". Взрослые отвечают за то, что и когда предложить, а ребенок сам решает, сколько ему съесть. Никаких уговоров, мультфильмов во время обеда или слез за столом", – поделилась пани Диана.

Кроме того, малышам запрещено давать некоторые продукты в обычном виде. Например, помидоры черри должны быть разрезаны как минимум на 2, а лучше – на 4 части. Сосиски – нарезаны только вдоль длинными полосками, а виноград – вдоль на 2-4 части.

В канадском детском саду прогулки проходят в любую погоду: дождь, грязь или мороз – дети надевают комбинезоны и идут на улицу. Воспитанники спят на полу на специальных пластиковых манежах (cots), при этом никто не заставляет их спать или есть во время пребывания в образовательном учреждении.

Сколько детей в группе канад... Развернуть

Дети полностью свободны в выборе во время пребывания в дошкольном образовательном учреждении. При этом малышей приучают соблюдать личные границы: прежде чем обнять мальчиков и девочек, их спрашивают, можно ли это сделать. В яслях же действует строгая система: только 4 воспитанника на педагога, чтобы каждый из них получал полноценное внимание.

Здесь действуют очень строгие правила безопасности, которые никто не имеет права нарушать: количество детей в комнате строго ограничено и напрямую зависит от их возраста. Группы разделены на три возрастные категории: Infant (до 2 лет) – 1 взрослый на 4 малышей (максимум 8 в группе). Toddlers (2–3 года) – 1 взрослый на 6 детей (максимум 12 в группе). Preschool (3-5 лет) – 1 взрослый на 8 детей (максимум 16 в группе).

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