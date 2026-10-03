Найдите бриллиант: головоломка на внимательность

Головоломки на внимательность часто кажутся простыми лишь на первый взгляд. Среди десятков одинаковых или очень похожих деталей нужно найти один элемент, который отличается от остальных. Посмотрите на изображение ниже.

На этот раз задача связана с драгоценностями. На изображении среди большого количества жемчужин спрятался бриллиант. Из-за схожих форм и блестящих элементов заметить его сразу может быть непросто.

Головоломка. Источник: F. Hinds

Попробуйте внимательно рассмотреть картинку и найти бриллиант как можно быстрее. Авторы головоломки предлагают справиться с заданием менее чем за 18 секунд.

На изображении можно увидеть множество драгоценностей разных цветов, однако большую часть композиции занимают жемчужины. Именно среди них и нужно отыскать маленький бриллиант.

Чтобы облегчить поиск, не пытайтесь охватить взглядом всё изображение сразу. Лучше условно разделить его на несколько секторов и последовательно проверять каждый из них.

Так легче заметить деталь, которая имеет другую форму или отражает свет не так, как соседние элементы.

Чем полезны головоломки на внимательность

Подобные задания заставляют мозг концентрироваться на мелких деталях и быстро отделять важную информацию от большого количества визуальных раздражителей.

Во время поиска скрытого предмета человек тренирует зрительное внимание, концентрацию и способность замечать различия между похожими объектами.

Кроме того, такие головоломки могут стать коротким перерывом во время работы или учебы. Несколько минут, посвященных другому заданию, помогают переключить внимание и немного отвлечься от однообразной деятельности.

В то же время воспринимать подобные тесты как способ оценить остроту зрения или интеллект не стоит. Скорость поиска зависит от многих факторов — размера экрана, освещения, усталости и даже того, с какой части картинки человек начал просмотр.

Поэтому главная цель такого задания — проверить собственную внимательность и немного потренировать наблюдательность.

Правильна відповідь. Источник: F. Hinds

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