Найдите все различия за полминуты: головоломка

Головоломки на поиск отличий хорошо тренируют внимательность и заставляют быстро сравнивать даже мельчайшие детали. На этот раз задание связано с виртуальными играми.

Перед вами две почти одинаковые картинки с девушкой в VR-очках. На первый взгляд они могут показаться идентичными, однако между ними спрятаны три различия. Попробуйте найти их примерно за полминуты.

Головоломка. Источник: jagranjosh.com

Внимательно рассмотрите оба изображения и не спешите переводить взгляд с одного участка на другой.

Удобнее всего сравнивать картинки по частям:

сначала обратите внимание на саму девушку;

затем осмотрите VR-гарнитуру и другие предметы;

после этого рассмотрите фон;

в конце ещё раз просмотрите мелкие детали, которые могли остаться незамеченными.

Если не удалось найти все различия сразу, попробуйте ещё раз без таймера. Часто мозг быстро "дорисовывает" знакомую картину и из-за этого пропускает небольшие изменения.

Поиск отличий — это простая тренировка зрительного внимания. Во время выполнения такого задания человек постоянно сравнивает две картинки, удерживает в памяти отдельные элементы и ищет несоответствия.

Такие упражнения могут помогать тренировать концентрацию, зрительную память, скорость восприятия и способность замечать мелкие изменения.

В то же время это не тест на интеллект. Если вам нужно больше времени, это не значит, что вы менее внимательны: результат зависит и от сложности картинки, и от размера экрана, и от усталости.

Итак, удалось ли найти все три отличия за полминуты?

Головоломка. Источник: jagranjosh.com

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