Найдите лишнюю голубику: быстрая головоломка

Голубика – новая любимая ягода украинцев и отличный материал для интересных головоломок. Попробуйте найти на этой картинке ягодку, не похожую на остальные. Смотрите изображение ниже.

Перед вами картинка, на которой разбросаны на первый взгляд совершенно одинаковые гроздья голубики с листочками. Ваша задача – за 15 секунд найти ту гроздь, которая отличается от остальных.

У вас есть 15 секунд, чтобы... Источник: deccoria.pl Развернуть

Сразу предупредим: головоломка непростая. Чтобы заметить некоторые детали, придется максимально сосредоточиться и внимательно рассмотреть изображение. Это учит внимательнее и критичнее воспринимать окружающий мир.

На первый взгляд задача кажется простой. Но на самом деле отличие, которое вам предстоит найти, едва заметно. Поэтому справиться за 15 секунд получится, только если вы полностью напрягете зрение и внимание.

Если время истекло, а вы не нашли "лишнюю" голубику, не расстраивайтесь. Попробуйте довести задание до конца уже без давления времени. И постарайтесь не заглядывать в подсказку, пока не найдете то самое отличие.

Ниже показываем правильный ответ. На нем голубика с небольшим отличием отмечена кружком.

Ответ на головоломку. Источник: deccoria.pl

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было найти четыре ягоды на очень детализированной картинке.