Знают единицы: как правильно называть "достопримечательность" на украинском

Во время путешествий, экскурсий или рассказов об интересных уголках Украины нередко возникают трудности с переводом некоторых русских слов. Одно из них – "достопримечательность".

Некоторые пытаются перевести его дословно, даже не подозревая, что в украинском языке есть немало удачных соответствий. Их выбор зависит от того, о каком именно объекте идет речь. OBOZ.UA рассказывает, как правильно перевести слово "достопримечательность" на украинский язык и разнообразить свою речь.

Русское слово "достопримечательность" употребляют для обозначения объектов, которые имеют историческую, культурную или архитектурную ценность либо привлекают внимание путешественников.

В украинском языке, согласно словарям, есть несколько соответствий:

пам'ятка;

визначне місце;

визначний об'єкт;

пам'ятне місце.

Например, рассказывая о старинном замке, стоит употреблять словосочетание "архітектурна пам'ятка", а описывая живописный водопад или необычную пещеру – "визначне місце" или "природна пам'ятка".

Чтобы избавиться от привычки использовать русское слово, стоит запомнить несколько примеров его замены:

Під час подорожі Черніговом ми відвідали найвідоміші пам'ятки міста.

Одним із визначних місць Закарпаття є озеро Синевир.

Старовинна ратуша – головна архітектурна пам'ятка невеликого містечка.

Екскурсовод розповів туристам про пам'ятні місця, пов'язані з життям Лесі Українки.

У путівнику зібрали найцікавіші туристичні об'єкти Буковини.

Также в зависимости от контекста можно использовать словосочетания "туристична принада", "архітектурна перлина", "окраса міста" или "цікавинка".

Есть и менее известный украинский эквивалент, который можно услышать в Галичине, – "дивогляд". Это самобытное региональное слово, которым называют нечто выдающееся, интересное и достойное внимания. Оно может стать оригинальным дополнением к словарному запасу.

Ранее OBOZ.UA объяснял, в чем разница между украинскими словами "серцевий" и "сердечний".