Сделайте уравнение правильным: головоломка со спичками

Любите тренировать мозг и проверять свою наблюдательность? Тогда эта математическая головоломка именно для вас! Посмотрите на изображение ниже.

OBOZ.UA предлагает вам взглянуть на уравнение, выложенное из спичек. В примере 13 + 45 = 35 явно что-то не сходится. Ваша задача — включить логику и исправить ошибку, переместив всего две спички.

Пересуньте два сірника, щоб... Источник: puzzleaday.wordpress.com Развернуть

В задаче есть также дополнительное условие: превращать знак "равно" в знак неравенства запрещено. Такое решение было бы слишком простым. Кстати, можете не торопиться. У этой головоломки нет ограничения по времени. Главное — приложить все усилия, чтобы справиться самостоятельно.

Пока никаких идей? Тогда вот вам подсказка: две спички, которые нужно переставить, составляют цифру 4. Теперь ещё раз обдумайте варианты ответа. Не переходите к объяснению, пока не придёте к выводу самостоятельно.

Итак, решение этой головоломки заключается в том, чтобы взять две крайние слева спички, из которых состоит цифра 4, и переставить их так, чтобы первая 3 превратилась в 9, а первая 5 – в 6. В результате получается уравнение 19 + 16 = 35, которое является абсолютно правильным.

Відповідь на головоломку Источник: puzzleaday.wordpress.com

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку со спичками, в которой один большой треугольник и два маленьких нужно было превратить в два больших и один маленький.