Сделайте уравнение правильным: головоломка со спичками

Головоломки на исправление уравнений со спичками – один из лучших способов развлечься и при этом потренировать мозг. Для игры вам понадобится только коробок спичек, ваше воображение и интересное задание. Смотрите изображение ниже.

Итак, перед нами пример, записанный не привычными арабскими, а римскими цифрами. Он выглядит так: III + II = VI. "Переводим" уравнение в более понятную запись и получаем 3 + 2 = 6, что является очевидной ошибкой. Вам предстоит догадаться, как нужно переложить две спички, чтобы обе части до и после знака равенства начали сходиться.

Исправьте это уравнение, пер... Источник: samoosvita.in.ua Развернуть

Чтобы решить такую головоломку, нужно задействовать не только математические знания. Вам придется объединить их с навыком пространственного мышления. Только так вы сможете понять, что и куда нужно переложить для получения правильного результата.

Если ответ никак не дается вам, попробуйте воспользоваться подсказкой. В таких заданиях менять можно не только сами цифры, но и любые знаки, кроме знака равенства. Теперь еще немного поработайте над головоломкой, пока не придумаете, как с ней справиться. До этого в подсказку не заглядывайте.

Итак, чтобы сделать это уравнение правильным, вам не придется менять цифры – трансформировать здесь нужно именно знак. Переверните плюс так, чтобы он стал знаком умножения. Так пример приобретет вид III X II = VI (то есть 3 Х 2 = 6) и начнет сходиться.

Ответ на головоломку. Источник: samoosvita.in.ua

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было составить из 12 спичек шесть одинаковых треугольников.